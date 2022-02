Centenars d'aficionats acompanyen el Palma en el somni de la Supercopa

El Palma Futsal viatja aquest dijous a Jerez per disputar la primera Supercopa de la seva història. Els mallorquins tenen l'oportunitat d'aconseguir el seu primer títol i tant el club com l'afició són conscients de la il·lusió i la motivació que això suposa. Per aquest motiu, centenars d'aficionats ja han confirmat la seva presència a Jerez per acompanyar a l'equip en aquesta aventura.

El Palma és a només dos partits de culminar el somni que arrancà ja fa més d'un lustre quan disputà, per primera vegada, una final i quedà molt a prop d'obtenir el seu primer títol.

El cartell de la Supercopa és immillorable, els tres millors equips del món, (ElPozo Murcia, Movistar Inter i Barça) i el Palma Futsal es disputaran el primer títol de la temporada aquest cap de setmana a Jerez.

El conjunt mallorquí s'enfrontarà primer a l'equip murcià, i en el cas de passar a la final, s'enfrontaria al guanyador de l'altra semifinal.

220 aficionats ja són de Camí a Jerez

L'afició del Palma Futsal mai falla i sempre acompanya de manera massiva a l'equip de Vadillo. 220 persones ja han confirmat la seva presència a la grada per animar a l'equip en aquesta Fita històrica.