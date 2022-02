El Palma Futsal reprèn la lliga a casa contra el Jaén

El Palma Futsal torna a jugar, aquest dijous (20.00 hores LaLigaSports TV / streaming IB3), un partit oficial després d'un mes i mig sense fer-ho. El darrer va ser el 22 de desembre. Aquest dijous l'equip recupera un dels dos partits ajornats. Els mallorquins tenen tres partits claus en menys d'una setmana en els que es jugarà la presència a la Copa d'Espanya.

La Primera Divisió de futbol sala torna amb un calendari carregat de partits claus pels d'Antonio Vadillo. El Palma rebrà a Son Moix el Jaén Paraíso Interior aquest dijous per jugar un partit que ja s'hauria d'haver jugat el passat mes de gener i que es va ajornar a causa de diversos positius en els dos equips. És el darrer partit de la primera volta que els mallorquins jugaran a casa i els tres punts són Claus per la lluita per estar entre els vuit millors la setmana que ve i obtenir el passatge per la Copa.

El Palma Futsal ara mateix és el setè amb 18 punts, els mateixos que l'Aspil Jumpers Ribera Navarra, vuitè, amb un més que el Levante, novè, i dos més que Movistar Inter, que ocupa la desena posició. Queden sis places per la Copa i només nou punts per disputar-se, en el cas dels mallorquins, que rebran a Son Moix a Jaén Paraíso Interior i visitaran a Futbol Emotion Zaragoza i a ElPozo Murcia Costa Cálida.

No hi ha marge d'error. La lluita per estar a la Copa, celebrada a Jaén, està molt disputada, mai s'havia arribat a aquest punt amb una competició tan oberta. El Palma sap que ha de guanyar a casa per fer una passa endavant en les seves opcions i no dependre dels dos partits fora de Son Moix.