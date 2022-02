Segueix el frec a frec entre Agora MegaEscacs i El Cercle Artístic de Ciutadella

Tot dos guanyen per la mínima, però compten els seus tres matxs per victòria, però la quantitat més gran de punts per partides individuals fa que l'equip de Calvià sigui líder (al futbol es diria aquell que tenen millor diferencia entre gols a favor i en contra). Agora MegaEscacs 6 punts i + 9; Cercle Artístic de Ciutadella 6 punts i + 8. La propera jornada tindran la possibilitat de rompre aquesta igualtat a causa del fet que jugaran entre ells un emocionant partit que pot provocar canvi de líder.

Destacar la primera victòria de Mallorca Isolani per 3 a 1 davant el Centro Cultural d'Es Castell i una vegada més essent l'únic equip que dels 4 jugadors, dues són dones, afegí que el número 4 d'Es Castell no va poder jugar per motius Covid.

Resultats Lliga Balear

Mallorca Isolani 3 Centrop Cultural d'Es Castell 1

Puig d'En Valls (Eivissa-Formentera) 1,5 Agora MegaEscacs 2,5

La Balanguera 4 Son Dameto 0

Cercle Artístic de Ciutadella 2,5 Ca'n Tiu Sa Dragonera (Andratx) 1,5



Resum altres campionats a les Illes Balears

Menorca

Categoria Preferent, contínua la igualtat essent l'equip d'Alaior – Es Mercadal amb la seva victòria por 2,5 a 1,5 davant el CECA C el nou líder seguit molt de prop pel CECA C.

En Primera, El centre Cultural Es Castell C amb 3 victòries i un epant és líder amb solitari, totalitzant 7 punts i a un punt es troba Cercle Artístic de Ciutadella.

Ressenyar l'inici del campionat Escolar d'Escacs de Menorca amb la participació de 53 escolars menors de 16 anys que es disputaran el títol en dos grups un els sub 16 i l'altre el sub 10; destacar la participació de les nines amb un total de 16 representants el 25% del total, una dada històrica i que dona esperances perquè a poc a poc s'iguali els dos sexes.

Les partides es juguen a Alaior i Ferreries i malgrat que ja s'ha jugat una jornada encara es poden inscriure fins dia 9 de febrer, en total jugaran 7 rondes amb el sistema d'aparellaments conegut com el 'Suís'.

Eivissa- Formentera

A la categoria de preferent els 7 equips que lluiten pel títol i tenem opcions de pujar a la lliga Balear; han jugat les Tres rondes i el Club Ajedrez Ibiza 64 A és el líder amb 5 punts, però el Puig d'en Valls B ocupa el segon lloc amb 4 punts però amb un matx menys.

Mallorca

Preferent continua el triple empat entre Agora Mega Escacs B, vuit peons i Conecta Balear que han guanyat els tres partits, tanca la classificació el Mestral Palmanyola amb = punts.

Primera, després de la gran victòria de l'Inca per 3 a 1 davant l'Algaida, és l'únic equip que ha guanyat els 3 matxs. Tanca la classificació el Son Dameto B, que encara no ha puntuat.

Segona A, L'únic equip que ha guanyat els 3 partits és la Balanguera-Las Delicias de Mallorca i Alcúdia i IBull tanquen amb 1 punt.

Segona B, el líder amb punts de 6 possibles és el Campos B i amb un triple empat al segon lloc trobam els equips de SAV-Rei i Dames, Pollença i Maria de Salut B que tenen 4 punts.

Tercera, Campos C i Seguros Gomila, dominen amb 3 victòries cada un d'ells.

Lliga promoció: on juguen 15 equips la majoria de participants són molt joves, que comencen a jugar els seus primer campionats, ja s'han jugat 6 rondes Inca es Raiguer i Mallorca Isolani encapçalen la classificació amb 10 punts respectivament.

Consultau tots els resultats i classificacions a aquest enllaç de la Federació Balear d'Escacs:

https://chess-results.com/tnr604329.aspx?lan=2

Altres notícies

Els Homes amb molt poc marge guanyen a les dones al matx de 100 partides per 53 a 47, anomenat la Batalla dels Sexes del Torneig d'escacs de Gibraltar

Tot es va resoldre a les darreres 10 partides i es demostrà una vegada més que malgrat que hi hagi menys dones jugant a escacs que els homes, els resultats poden ser semblants. En total participaren 11 homes 11 dones de 21 països diferents, essent molt seguit per centenars de milers de persones de tots els continents a través d'Internet i sempre en directe es podien visualitzar les partides. Els guanyadors reberen un premi de 75.000 lliures i el rival 25.000 a repartir aparts iguals. El debat continua i aquest tipus de tornejos sembren accions que demostren la igualtat entre homes i dones.

La Longevitat als Escacs del Gran mestre Rus Yuri Áverbaj

Avui dimarts el Gran Mestre rus Yuri Áverbaj, que ha guanyat entre altres el campionat de Rússia, compleix 100 anys i encara té una gran lucidesa mental component finals artístics com així ens explica el periodista Leontxo Garcia. Ressenyar que és un dels experts que avala que els escacs moderns de finals de segle XV va sorgir a Espanya i molt concretament a València.

Inici dels Tres tornejos del Gran Premi FIDE, dos es realitzen en Berlin i un en Belgrad. Només dos jugadors podran estar a Madrid on es farà el mes de juny el Torneig de candidats d'on ha de sortir el jugador que reptarà al campió del Món, el noruec Magnus Carlsen. Entre els participants es troba el letó Alex Shirov, nacionalitzat espanyol, que és 33è del món, però que té molt poques probabilitats d'aconseguir unes des de les dues places. Finalitzarà el 17 de febrer i el Segon serà a Belgrad començant el 29 de febrer, essent el 3r a Berlín a partir del 21 de març.

Jeroni Bergas, escaquista, monitor, àrbitre i historiador dels escacs, el passat dijous 3 de febrer va dissertar sobre la història dels escacs a Balears, partint sempre dels seus inicis a escala mundial i aportant didàcticament les virtuts dels escacs a més de recordar figures tan importants com el mallorquí Arturo Pomar. Dita conferència estava dins el cicle que organitza el Servei d'Innovació Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació professional amb el suport de la Federació Balear d'Escacs i la Sectorial de Cooperatives d'Ensenyament de les Illes Balears, dirigida a docents dels 25 centres educatius, de totes les Illes, que participen en el programa "Escacs a l'Escola", com eina transversal dins l'horari lectiu.