Els escacs, joc i eina per transformar i potenciar competències i habilitats socials

El joc és una eina molt potent de lleure i aprenentatge, i que també serveix per apropar les cultures i les generacions. Entenem el joc com quelcom imprescindible per al desenvolupament de l'ésser humà; no tan sols pel que fa a la salut física, mental i emocional, sinó també perquè potencia les competències i habilitats socials. És per això, que el joc forma part del patrimoni cultural dels pobles, i és un espai de llibertat on tothom que hi participa és protagonista. El joc és per a totes les persones i per a tota la vida.

Dins aquest projecte que realitzarà l'associació cultural i esportiva El Tauler, al llarg de l'any 2022 es treballarà la interculturalitat, la intergeneracionalitat, la igualtat de gènere i dinamitzar la vida cultural i el lleure a través del joc i en general per a millorar actituds i comportaments.

La primera activitat que es va desenvolupar, el passat diumenge, va ser un Torneig Intergeneracional a l'espai Suscultura i amb la mirada de l'exposició de Dimonis d'en Pau Font que fascinava als escaquistes, on hi participaren 23 escaquistes de totes les edats, i obert a homes i dones. El torneig tenia dues parts importants a desenvolupar per una el treball individual de cada jugador i després la participació conjunta i col·laborativa dels participants fent equipsa partir dels seus llaços familiars.

Les partides varen ser 10 minuts per jugador i amb un total de 5 rondes.

Al torneig individual, el quadre d'honor va ser el següent:

1r Mario Montoro

2n Vitto Di Paolo

3r Pau Amorós

I les 3 primeres famílies:

1a família Cosins Amorós

2a família Pare i fill Aguayo

3a família Germans Aguiló

Va ser una jornada lúdica on va comptar amb la inauguració del Torneig amb el Regidor d'Esports i president de l'IME de l'Ajuntament de Palma en Francisco Ducrós.

El projecte tindrà altres activitats com conferències damunt el joc, jocs d'intel·lecte, conferències i tallers artístics, dinàmiques de grups i alhora es fomentarà la igualtat de gènere i les relacions intergeneracionals i obert a tota la població de Mallorca.

Formació Continua: 'Escacs a l'Escola'.

25 centres de les Illes Balears participen en el Programa anomenat 'Escacs a l'Escola' que coordina el Servei d'Innovació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació I Comunitat educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i amb la col·laboració de la Sectorial de Cooperatives d'ensenyament de les Illes balears (UCTAIB) i la Federació Balear d'Escacs

El projecte 'Escacs a l'Escola', té com a finalitat facilitar el foment dels escacs com eina pedagògica per millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge dels infants que estudien a Primària i 1r Cicle de Secundària i per ajudar d'una forma natural les habilitats cognitives i socials dels seus alumnes.

Per això al llarg del curs es desenvolupen cursos de formació inicial i continua, així el pròxim 24 de gener al CEP de Palma començarà un curs per aquell professorat que ja fa més d'un any que està desenvolupant el programa dins l'horari escolar i de forma transversal a certes àrees del currículum.

Aquesta formació serà impartida pel Doctor en Psicologia per la UIB, i expert educatiu en ensenyament dels a escala internacional i jugador d'escacs el menorquí Pep Suárez. Els temes a treballar seran entre altres: pedagogia i educació, els escacs en el procés educatiu, la seva relació amb els continguts curriculars, els escacs relacionat amb el llenguatge, les matemàtiques i altres àrees de coneixement.

Tindrà una fase presencial a Mallorca i per videoconferència a les altres Illes amb un total de 12 hores i una fase a distància a través de la Plataforma Moodle de 8 hores.