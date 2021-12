Un nou fracàs i una reacció que no arriba

El Palma Futsal segueix cercant la seva millor versió, i sembla que li costarà trobar-la, almanco de moment. L'equip es passeja per la meitat de la classificació i no acaba d'arrancar amb bon peu. En aquestes primeres vuit jornades encara no ha guanyat dos partits consecutius i ha guanyat els mateixos que ha perdut.

Com ja vaig comentar a l'article anterior, la classificació per la Copa d'Espanya és primordial i ha de ser l'objectiu principal dels homes d'Antonio Vadillo en aquesta primera fase de la temporada.

Però tenir aquest primer objectiu tan clar, no pot fer obviar els altres. L'objectiu del Palma ha de ser aconseguir el primer títol de la seva història, o almenys lluitar per guanyar-lo tal com ha fet aquestes darreres temporades. Per mala fortuna o per falta d'encert, ha estat molt a prop d'aconseguir-ho, per aquest motiu l'eliminació de la Copa del Rei d'aquest dimarts passat contra el Colo Colo (3-1) és un fracàs per un equip que necessita reaccionar abans de l'equador de la temporada.

Caure eliminats a la primera ronda, i contra un rival de Segona Divisió, és imperdonable per una plantilla dissenyada per guanyar títols. A més, recordam que el filial del conjunt mallorquí, el Visit Calvià Hidrobal, ja va guanyar aquesta temporada al Colo Colo (2-0).

Cert és que la plaga de lesions del Palma Futsal és greu i que en els darrers partits Vadillo s'ha vist forçat a donar oportunitats als joves talents del filial, però, així i tot, l'equip ha de reaccionar si realment pretén lluitar pels objectius de la temporada.

Veurem si aquest divendres, a la Pista de l'Indústries Santa Coloma, els mallorquins responen i poden repetir victòria per primera vegada enguany.