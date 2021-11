Nova victòria del Shamrock en una jornada marcada pel vent

Un diumenge fred i ventós va fer que a l'inici del partit les jugadores mallorquines estiguessin molt concentrades, segurament els millors primers 5 minuts fins ara, però de seguida elles han imposat els seus quilos en melé i touch, i han fet anar cap enrere l'equip mallorquí, rebent el primer assaig del partit, 7-0. A partir d'aquí, hi ha hagut un canvi de mentalitat per part de les jugadores del Shamrock i varen saber llegir el que es necessitava per guanyar el partit, que era sofrir en la melé i jugar en la 3/4 pel centre del camp.

Aquest canvi de joc va donar un nou camí al partit, tot va començar a funcionar, i els assajos a caure, acabant la primera part 7-24.

La segona part, amb la lliçó apresa, se sabia que sofrint els primers 10 minuts, després tot aniria millor i així va ser. A partir del minut 50 han començat a caure assajos molt bons i molt dinàmics amb moltes fases i amb molt bona feina de conservació en els rucks, acabant 7 - 59.

Un gran triomf de les mallorquines del Shamrock Rugby Club que demostren setmana a setmana el bon treball que estan fent a la Segona Divisió catalana de rugbi a XV.