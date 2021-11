El Govern lliura les distincions esportives Cornelius Atticus 2019 i 2020 a Isabel Aguilar, Mateu Cañellas, Teresa Palanques i Marcel·lí Got

El Govern, representat per la presidenta Francina Armengol, la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el director general d’Esports, Carles Gonyalons, ha lliurat aquest dilluns les distincions Cornelius Atticus 2019 i 2020.

Isabel Aguilar i Mateu Cañellas (a títol pòstum) són els dos guardonats amb el Cornelius Atticus 2019. Teresa Palanques i Marcel·lí Got ho són amb el Cornelius Atticus 2020.

Aquesta és la màxima distinció que atorga la Comunitat Autònoma en el món de l’esport, en reconeixement a la trajectòria esportiva en diferents àmbits (esportista, tècnic, promotor o dirigent).

«Avui és un dia de reconeixement a una història viscuda i dedicada a fer més gran el món de l'esport a les Illes Balears», ha dit la presidenta Armengol, per a afegir que «l'esport ens connecta amb valors molt importants per a la nostra societat» i «fa moure passions, emocions i sentiments, fa viure la vida intensament i connecta amb identitats col·lectives».

La presidenta ha elogiat la trajectòria dels quatre guardonats i ha aprofitat per agrair la seva dedicació a totes les persones que formen el món de l'esport, el qual ha patit les restriccions imposades per una pandèmia que «va fer impossible que molts esdeveniments es poguessin celebrar, va fer que molts esportistes tenguessin restringida la seva pràctica esportiva i va fer que molts aficionats no poguessin gaudir directament de l'esport». A més, ha agraït la seva tasca a totes les persones que es dediquen a l'esport a les Illes Balears i que des de la base des de fa molts d'anys «han fet possible crear clubs, equips i disciplines i que els infants es dediquessin a l'esport».

Per part seva, la consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha celebrat que torni a fer-se aquest acte de reconeixement del mèrit esportiu, que és «necessari perquè és el reconeixement a tota una vida esportiva» i ha valorat, «donada la proximitat del 25N», l'esport femení, reivindicant que es premiï «dones que des de fa molt practiquen esport, des de moments en què l'esport femení estava desvaloritzat».

Guardonats el 2019

La professora i entrenadora Isabel Aguilar ha dedicat la seva vida a l’esport en tots els àmbits i ha aconseguit quatre medalles de plata en l’àmbit mundial. També ha estat monitora de gimnàstiques rehabilitadores per a persones amb discapacitat i fundadora de diverses entitats, com ara el Gimnàs Manacor i la Fundació AEDIM. A Mateu Cañellas se’l reconeix per la seva extensa trajectòria en el món de l’atletisme i el tir de fona. En atletisme va guanyar nombroses distincions, com ara campionats de les Balears i d’Espanya, i fou un dels pioners de les proves populars. Va ser un dels fundadors de la Federació de Tir de Fona i destacà com a jutge internacional d’atletisme en campionats d’Espanya, mundials i les Olimpíades de Barcelona. Aquest guardons s’havien de lliurar l’any passat, però les restriccions provocades per la Covid-19 no ho varen permetre.

Guardonats el 2020

A Teresa Palanques se la reconeix com una de les grans divulgadores del patinatge artístic a les Illes Balears. Va ser la primera dona a les Balears que va fundar un club de patinatge, el Sant Ferran. Posteriorment fundà el Club Patí Palma i aconseguí títols provincials, nacionals i internacionals. A Marcel·lí Got se li atorga aquesta distinció pel fet de ser un referent per a l’esport a les Illes Balears. Va ser jugador del Club de Bàsquet Joventut Mariana de Sóller, del que també va ser entrenador i director de bàsquet durant quaranta anys ininterromputs. També va ser fundador, creador i gestor de diferents estructures esportives, com a ara l’'Esport en edat escolar'.

Màxima distinció esportiva

La distinció Cornelius Atticus reconeix i premia els mèrits de les persones físiques que, en l’àmbit de les Illes Balears, han dedicat la seva vida a l’esport. Entre els requisits dels candidats hi ha el fet que han d’haver estat esportistes, dirigents, tècnics o haver tingut una altra funció directament implicada en la promoció de l’esport. A més, llevat d’excepcions, han d’haver dedicat un temps superior als 25 anys al desenvolupament esportiu dins l’àmbit balear o des de l’esport balear contribuint a l’evolució esportiva de la comunitat autònoma.

Cal recordar que el premi Cornelius Atticus s’atorga des de l’any 1996 i que, des del 2017, també inclou una distinció femenina. Du aquest nom perquè és el del primer esportista que es coneix a les Illes Balears. Es tracta d’un pancracista (una disciplina de lluita cos a cos) del segle iii del qual es va trobar la làpida, amb un poema laudatori inscrit, durant les excavacions a la ciutat romana de Pol·lèntia (Alcúdia) l’any 1933. En l’acte institucional, es lliuren un diploma acreditatiu, una reproducció de la làpida i un pin de plata amb la mateixa reproducció.