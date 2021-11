La Fundació Rafa Nadal arriba un acord amb la Federació de Pilota per a promoure l'esport nacional valencià

El Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 19 de juny); això no obstant, fins al pressupost del Govern de 2015 no es fa cap passa per posar en funcionament aquest òrgan. El pressupost del Govern de 2015 diu: «La Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes Balears, estableix que aquest Consell és l’òrgan estatutari que vetlla pel compliment dels principis rectors del model audiovisual en els mitjans de comunicació de la comunitat autònoma. Aquesta llei no ha estat desenvolupada reglamentàriament per la qual cosa aquesta dotació pressupostària és per iniciar les actuacions».