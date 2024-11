Emmallorca’t valora de manera molt positiva el manifest del RCD Mallorca que reivindicà «el compromís de fer poble»

Emmallorca’t, un grup obert d’abonats i simpatitzants del RCD Mallorca amb ganes de retornar al club un espai per a la mallorquinitat, ha valorat de manera molt positiva el nou manifest del club encaminat a donar espai a la identitat mallorquina.

Segons han explicat els aficionats, «dimecres 13 de novembre, el RCD Mallorca va publicar un manifest sobre els fonaments a partir dels quals vol continuar creixent i els principis que pretén que siguin definidors del club i, per extensió, del mallorquinisme».

Segons Emmallorca’t, «del manifest es dedueix que el Mallorca vol fer poble, teixir xarxa, i que fa una passa endavant: es reivindica com a nexe d’unió de la societat mallorquina. Així mateix, abraça els valors de la solidaritat, l’acolliment, la integració, el respecte, la preservació del territori, la cultura i la llengua. És a dir, es vol fer gran a partir de la defensa dels orígens».

«Atès que Emmallorca’t combrega absolutament amb els valors del manifest, és una gran alegria comprovar que el nostre club —que és l’entitat més important quant a nombre d’abonats i seguidors de les Illes Balears en qualsevol àmbit— s’ofereix per adoptar un rol protagonista com a articulador social», han assegurat.

En aquest sentit, els membres d’Emmallorca’t conceben el Mallorca «com quelcom que va molt més enllà de l’esport. Per a nosaltres és una manera de fer comunitat, relacionar-nos entre nosaltres i estar junts com a mallorquins». Per tot això, animem el club «a fer camí i ens posam a la seva disposició per a qualsevol iniciativa en què puguem participar».

Així mateix, des d’Emmallorca’t aprofiten per suggerir algunes mesures que convindria que el club adoptàs a curt i a mitjà termini: «Augmentar la presència de la nostra llengua en les comunicacions amb els aficionats, animar els membres del cos tècnic i els futbolistes a expressar-se en català a les xarxes i en les declaracions als mitjans de comunicació, crear un equip femení, treballar sempre que sigui possible amb empreses illenques i compromeses amb els valors del territori, sumar-se a campanyes de defensa mediambiental i reforçar les campanyes de la Fundació».