Ha mort Johan Neeskens, una llegenda del futbol mundial

El futbol està de dol. Especialment la família blaugrana i la neerlandesa. Perquè s'ha conegut que l'exjugador i exsegon entrenador del FC Barcelona Johan Neeskens ha mort a l'edat de 73 anys.

Neeskens, ídol del Barça i d'Holanda, va jugar al club blaugrana des de l'any 1974 fins al 1979, en què va disputar 183 partits oficials i va marcar 53 gols. Durant tot aquest període, va ser molt valorat per l'afició blaugrana, no només per la seva categoria com a jugador sinó també perquè el seu carisma i l'estima que va demostrar pel Club van fer d’ell un dels futbolistes més emblemàtics de la història culer. El migcampista neerlandès es va guanyar el cor dels aficionats per la seva enorme entrega sobre el terreny de joc, ja que no es caracteritzava per ser un futbolista tècnic però ho suplia amb una força i un esperit de sacrifici impressionants.

Varen esdevenir famoses les seves impetuoses rematades de cap i els seus llançaments de penal, unes autèntiques canonades. La gent blaugrana li tenia autèntica devoció, fins i tot després de la seva marxa. Com a jugador va guanyar una Recopa d'Europa (1978/79) i una Copa del Rei (1977/78).

Molts anys després va tornar a Can Barça, ja que el 2006 va passar a ser segon entrenador a les ordres de Frank Rijkaard fins al 2008.

De la mà de Johan Cruyff

Johan Neeskens va néixer el 15 de setembre de 1951 a Heemstede (Països Baixos). Malgrat que de ben jove era un enamorat del beisbol, finalment es va decantar pel món del futbol. D’aquesta manera va ingressar al RCH Heemstede fins que als 19 anys va fitxar per l’Ajax d’Amsterdam entrenat per Rinus Michels i on va coincidir amb un altre Johan molt especial: Johan Cruyff.

Amb l’Ajax va viure una etapa gloriosa com a futbolista i va guanyar tres Copes d’Europa seguides, dues Lligues, una Copa d’Holanda, una Copa Intercontinental i una Supercopa. Un cop aconseguit tot això amb l’equip d’Amsterdam va arribar a Barcelona el 20 de juny de 1974 coincidint, una vegada més, amb Johan Cruyff. Després de cinc anys deixant-se la pell al mig del camp blaugrana, la final de la Recopa de 1979 va ser el seu últim partit amb el Barça.

A més, l'incansable migcampista neerlandès va ser 49 vegades internacional amb la seva selecció, ‘la taronja mecànica’, i va aconseguir els subcampionats al Mundial d’Alemanya 74 i al d’Argentina 78.