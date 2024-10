El Consell i la Federació de Futbol traslladen missatges de «no violència verbal» als camps a través dels 350 àrbitres base

Aquest dimecres s’han presentat al Poliesportiu Sant Ferran equipaments nous dels àrbitres de les categories base mallorquines, que inclouen missatges com «No cridis!», «No insultis!» o «Amb l’esport net, guanyam sempre!». Una campanya de valors que sorgeix d’un acord de col·laboració entre el Consell de Mallorca i la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) per a la temporada 2024-25.

Durant la lliga de les categories base (des de prebenjamins fins a juvenils), un total de 350 col·legiats mostraran aquests missatges directes a les camisetes. L’objectiu és promoure la «no violència verbal» als camps, a les grades i, fins i tot, entre els equips participants de la lliga, mitjançant una interpel·lació directa als jugadors, famílies i assistents als partits.

La presentació de la campanya del Consell de Mallorca i la FFIB ha comptat amb l’assistència del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard; el director insular d’Esports, Toni Prats, i el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Jordi Horrach. També hi ha hagut representació dels «col·legiats protagonistes», el president del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FFIB, Javier Martín, i tres àrbitres de primera: Amy Peñalver, Mateo Busquets i Guillermo Cuadra.

El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que «és hora de dir 'prou' a la violència verbal als camps de futbol. Des del Consell de Mallorca volem conscienciar des de ben petits de la importància del joc net i respectuós, però també als clubs i a les famílies, perquè és una feina i responsabilitat de tots».

El vicepresident segon i conseller d’Esports, Pedro Bestard, per part seva, ha destacat que «és una fita important, perquè els àrbitres no solen dur cap tipus de missatge. Però els comportaments actuals fan necessàries accions directes i contundents, perquè el respecte sigui el principal valor de joc, sobretot en les categories base».

Horrach, president de la FFIB, ha qualificat de molt positiva aquesta campanya nova: «Va en sintonia amb la principal línia i filosofia de treball de la Federació en les categories base: els infants han de passar gust de tornar a jugar».

Javier Martín ha comentat que «des del Comité Tècnic d’Àrbitres som testimonis de tot el que passa en els terrenys de joc. Lamentablement, a vegades, presenciem situacions que no haurien de tenir lloc i és un problema que ens afecta a tothom: jugadors, entrenadors, àrbitres i aficionats». «Des del CTA hem creat la figura de l’Instructor que té com a funció, entre d’altres, l’aplicació adequada del protocol en contra de la violència en les ocasions oportunes», ha afegit.

Tant la FFIB com el Consell de Mallorca promouen, amb aquesta iniciativa, la feina en equip i amb respecte que, any rere any, du a terme la xarxa arbitral. No debades, el futbol de les categories base té unes xifres de repercussió impressionants: 37.000 llicències, 154 clubs implicats en la lliga i fins a 200.000 assistents als camps.