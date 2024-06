Cata Coll és oficialment Filla Il·lustre del municipi de Marratxí

Aquest dimarts, 25 de juny, Cata Coll (Pòrtol, 23 d'abril de 2001), futbolista que juga com a portera del FC Barcelona a Primera Divisió, ha estat anomenada primera Filla Il·lustre de Marratxí.

L'acte, obert al públic, s'ha celebrat a les sis de l'horabaixa a la plaça de l'Ajuntament en el context del plenari municipal, que s'ha traslladat a l'exterior perquè tots els assistents poguessin viure aquest moment especial i acompanyar Cata Coll i la seva família en el reconeixement.

El plenari ha decidit per unanimitat aprovar el nomenament de la jugadora de Pòrtol. Coll ha rebut aquest reconeixement el mateix dia que han anunciat la llista per als Jocs Olímpics, als quals està convocada.

A l'acte s'ha descobert un quadre en homenatge a l'esportista, de la pintora mallorquina Nuria Bosch, que romandrà exposat a la sala de plens del consistori.

L’Ajuntament ha començat l’acte amb un vídeo homenatge a la jugadora, repassant els seus inicis i victòries, amb una petita entrevista a una olleria de Pòrtol com a escenari i ha lliurat una escultura dels seus guants amb motius de siurell, com els que utilitza la portera.

Cata Coll s'ha mostrat emocionada per ser reconeguda en el seu lloc de naixement: «Per jo és un orgull i un honor i sobretot una gran responsabilitat rebre aquesta distinció. Com també és un orgull i un honor dur el nom de Marratxí i, com no, de Pòrtol per tot el món. No sabeu el que significa per jo escoltar una notícia que es refereix a jo com la portera de Pòrtol, em recorda d'on venc i d'on som. Gràcies per recordar-me, per donar-me ànims en els moments més difícils i gràcies per tots aquests moments viscuts».