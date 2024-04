Els aficionats del Mallorca s'organitzen per omplir Son Moix de senyeres aquest dissabte davant el Reial Madrid

Després de la Final de Copa a Sevilla, el Mallorca rebrà aquest cap de setmana a Son Moix al Reial Madrid (dissabte, 18.30 hores). Ara, els aficionats mallorquinistes s'estan organitzant a través de les xarxes socials per omplir Son Moix de senyeres en senyal «d'orgull» d'equip, colors i Illa.

«Són els nostres símbols» asseguren els aficionats i destaquen que és el que «ens fa únics» com a club i com a illa. Per aquest motiu, els aficionats confien en poder omplir l'estadi de senyeres per rebre el Reial Madrid.

Dissabte i sempre a Son Moix veniu amb la senyera. @RCD_Mallorca#estimalonostro pic.twitter.com/HfhwtrIRKo — Pello Amengual (@pellin67) April 9, 2024

Dissabte a Son Moix TOTHOM amb sa NOSTRA bandera. Tothom amb sa senyera ❤️💛💜.#Orgullillenc pic.twitter.com/bTtXOXfIW5 — Ferran 👹 (@ferraanivars) April 9, 2024

Amb la que varem passejar per tants i tants d’aeroports. Amb la que ens varem presentar a Sevilla. La de la nostra terra. Dissabte, amb aquesta #JuntsSomMillors pic.twitter.com/12FLPBS2AV — Miquel Àngel Coll (@MiqAngelColl) April 9, 2024

Ja ho férem a la Final de copa . Ara toca a tots els llocs on jugui el @RCD_Mallorca sentirte orgullos del teus colors i la senyera #ForçaMallorca pic.twitter.com/SyQ75uWau4 — Pep Cala Bona. (@pepcalabona) April 9, 2024

A Sevilla vàrem veure que allò que ens fa únics com a afició són els nostres símbols, de club i de l’illa d’on som. Dissabte tenim una altra final a Son Moix... No seria guapo omplir Son Moix de senyeres mallorquines per rebre el Real Madrid? Jo la duré! pic.twitter.com/vHEDrK615i — Miquel Gallardo (@QuelGallardo) April 9, 2024

Entre tots i totes facem que la senyera mallorquina, aquest dissabte a Son Moix, onegi amb orgull i que el @RCD_Mallorca senti la força de la nostra afició.

Visca el Mallorca!#JuntsSommillors #ForçaMallorca #SenyeraMallorquina pic.twitter.com/xNyjKrzB92 — Toni Cerdá (@Thonycerda) April 9, 2024

Mallorquinistes no hi ha imatge més preciosa que l'estadi ple de dels colors del @RCD_Mallorca i de la nostra estimada bandera de la terra tots junts tenim wue omplir l'estadi aquest dissabte amb la #SenyeraMallorquina #JuntsSommillors #ForçaMallorca pic.twitter.com/TARts0z9uD — Sempre amunt 👹 ❤️🖤 (@BalearCiutada) April 9, 2024

Dissabte, amb sa senyera a son moix, mecagoncristopvta estic fins es collons que me tropitjin lo meu. FINS ES COLLONS pic.twitter.com/QuREYD1FfX — Baguettinho (@des_fill) April 9, 2024