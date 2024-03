La Comissió contra la Violència en l'Esport aprova crear un pla pilot de grades videovigilades

La Comissió contra la Violència en l'Esport de les Illes Balears ha pres decisions significatives en la seva darrera sessió extraordinària, que ha tengut lloc recentment. Una de les resolucions destacades és l'aprovació de la creació d'un pla pilot de grades videovigilades.



Segons informa la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports aquest dijous, també s'han tractat altres aspectes rellevants com la implementació d'un pla unificat de bones pràctiques adreçat als clubs esportius i el llançament d'una campanya de comunicació destinada a sensibilitzar sobre les conductes adequades en l'àmbit esportiu.



La sessió extraordinària de la comissió ha estat motivada per l'increment de casos de violència en el context esportiu en els darrers mesos, segons ha assenyalat el conseller d'Esports, Jaume Bauzà. En aquest sentit, s'ha destacat la necessitat de treballar de manera proactiva per eliminar tota mena de violència, des dels insults fins a les agressions, dels camps i pistes esportives de les Illes Balears.



Un dels punts més importants acordats durant la reunió és la realització, de la mà de les federacions, d'un estudi previ per identificar les instal·lacions esportives més susceptibles d'incorporar-se al pla pilot de grades videovigilades. Aquest pla, subjecte a l'informe jurídic, es preveu que s'implementi durant la temporada 2024-2025.



A més, els membres de la comissió han demanat un major desplegament dels cossos i forces de seguretat com a mesura preventiva i per aconseguir una resposta més àgil davant situacions de violència.



Finalment, s'ha aprovat la creació d'un pla unificat dirigit als clubs esportius compromesos en la lluita contra la violència en l'esport, així com el llançament d'una campanya de comunicació destinada a promoure pràctiques i actituds saludables i segures en l'entorn esportiu, dirigida tant a pares i mares com a esportistes.