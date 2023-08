Cata Coll i Mariona Caldentey, Campiones del Món!

La final s'ha jugat a l'impressionant Accor Stadium de Sydney, Austràlia. 75.000 espectadors.

Espanya: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Codina, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Aitana, Jenni Hermoso, Alba Redondo, Mariona i Salma Paralluelo.

Canvis: Surt Alba Redondo, entra Oihane Hernández. Surt Codina, entra Andrés. Surt Mariona, entra Putellas.

Anglaterra: Earps, Carter, Bright, Greenwood, Lucy Bronze, Daly, Stanway, Keira Walsh, Russo, Hemp i Toone.

Canvis: Surten Russo i Daly. Entren Lauren i ChloeToone.

Àrbitra del partit: Tori Penso.

Targetes Grogues: Hemp (Anglaterra), Salma (Espanya).

Gol: Minut 30, Olga Carmona, 1-0

Crònica: Anglaterra ha sortit molt forta, pressionant en tot el camp. Al minut 4, ja han posat a prova a la portera mallorquina Cata Coll. El conjunt espanyol intenta sortir a la contra però amb poca repercussió a l'àrea contraria. Un primers minuts d'anades i vingudes. Al minut 15, Xut de la jugadora Anglesa Daly que s'estavella al travesser de la porteria defensada per Cata Coll. Resposta immediata d'Espanya Xut d'Alba que treu Mary amb dificultats. Mentre el partit anava arribant a la mitja hora amb tranquil·litat, la jugadora d'Espanya Olga Carmona s'ha tret un cacau i ha marcat el primer, i únic, gol de la final per posar-se per davant en el resultat 1-0. El gol ha deixat tocades les jugadores angleses i, a punt, han estat d'encaixar-ne un altre. Al darrer segon de la primera part, Salma ha estat a punt de marcar. Bona primera part del combinat espanyol.

La segona part a començat amb un xut al minut 48, de Mariona Caldentey que la portera anglesa ha tret amb dificultats. Minut 61, un xut llunyà d'Aitana que sortit fora per poc. Minut 64, després de revisar el VAR, l'àrbitra ha assenyalat penal contra Anglaterra. L'ha xutat Jenny Hermoso i l'ha aturat la portera Earps. Minut 75, Cata Coll salva l'empat en un xut a l'escaire de Lauren James. Res més destacable. Un voler i no poder d'Anglaterra fins arribar al temps de descompte (13 minuts). Espanya ha jugat els darrers minuts a la contra. Patint. Però, al final, campiones del Món.