[VÍDEO] Així sona l'himne del Mallorca en el nou Fifa 23 - 'Cap amunt!'

El famós videojoc de futbol cada temporada introdueix diverses novetats per tal de captar any rere any a milions de jugadors. Qualque any les modificacions que introdueix són més innovadores que altres o qualque vegada només es tracta de completar el seu catàleg d'equips o millorar o personalitzar encara més les particularitats de cada equip.

Cada vegada més, els jugadors donen més importància al que envolta el terreny de joc. Hi havia un temps on no hi havia els jugadors reals, o les equipacions no eren les que duia l'equip, però actualment els jugadors són més exigents i demanen uns mínims en jugabilitat i en la part creativa i gràfica també. A més de les equipacions i els estadis, Fifa fa anys que va introduir els himnes en els seus partits virtuals. Enguany, una de les novetats ha estat l'himne del Mallorca que, encertadament, és el famós 'Cap amunt!'.

Per altra banda, podem veure com els productors del popular videojoc, encara no s'han assabentat de la polèmica del nom de Son Moix i mantenen el 'Visit Mallorca Estadi'.