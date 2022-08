El Consell anuncia un acord amb el Mallorca pel nom de l'estadi de Son Moix i Podem i MÉS avisen que hi votaran en contra

Podem i MÉS per Mallorca han anunciat que votaran en contra que el Consell de Mallorca financi la renovació del nom de l'estadi de Son Moix, que va passar a denominar-se 'Visit Mallorca Estadi' l'any 2020 en el marc d'una estratègia de promoció turística.

Cal recordar que el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme abordarà aquest pròxim dimecres un principi d'acord amb el RCD Mallorca per a la renovació del nom de l'estadi.

Després de conèixer la proposta, diferents membres de Podem i de MÉS per Mallorca han expressat el seu rebuig a la proposta, en considerar que es tracta d'una estratègia de promoció turística que anomena a «la massificació» i que no va en la línia d'un model de «turisme sostenible».

A través del seu compte de Twitter, la coordinadora insular de Podem Mallorca i vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot, ha considerat que «batent any rere any el rècord de turistes, no és necessari augmentar la promoció, és necessari repensar com fer més sostenible el model». «Aquest no és el camí», ha criticat sobre la proposta per a Son Moix.

«La promoció pot arribar a justificar-se en la línia de desestacionalizar o cercar un turisme amb major valor afegit. Aquest no és, en cap cas, l'objectiu de l'acord amb el Mallorca. El pacte que signem deia que volíem fer el model econòmic més sostenible i això defensam», ha remarcat Ribot.

La vicepresidenta insular ha apuntat que «no és una mala idea fer costat als equips esportius i utilitzar un altaveu tan gran com és la primera divisió espanyola», encara que ha afegit que s'ha de donar un missatge que «no posi en perill» el futur de l'illa.

També el conseller de Mobilitat i Infraestructures del Consell, Iván Sevillano (Podem), ha criticat aquesta política de promoció turística. «S'accepten propostes per a invertir aquests 1,8 milions d'euros públics de manera més assenyada. Molta coincidència amb els 600.000 euros de fa mesos per a pagar la festa de Los40 Music Awards», ha censurat.

«No va en la línia dels acords de govern. L'objectiu d'aquesta legislatura és començar a fer més sostenible el model turístic per a posar en sintonia bons resultats econòmics amb qualitat de vida i sostenibilitat. Aquesta proposta va en direcció contrària», ha sentenciat.

Per part seva, el secretari general de MÉS per Mallorca i conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha qualificat la proposta com «un despropòsit». «El model turístic que impulsem està molt lluny d'aquestes accions», ha assegurat.

Per a Alzamora, «una cosa és l'ajuda i el suport a l'esport i una altra, ben diferent, continuar apostant per reclams que ajuden a la massificació».