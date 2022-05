El FC Barcelona i Òmnium signen un conveni per promoure la llengua catalana, la cultura i el país

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, i la vicepresidenta institucional, Elena Fort, han signat aquest dimecres amb el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la vicepresidenta d'aquesta entitat, Mònica Terribas, un conveni de col·laboració que uneix ambdues entitats els propers quatre anys per treballar conjuntament per la llengua, la cultura i el país.

Els dos presidents s'han compromès a treballar plegats per promoure la cultura catalana en tots els àmbits de la vida quotidiana i en tots els territoris de parla catalana, així com impulsar, difondre i fomentar conjuntament la llengua, la cohesió social i els drets civils i polítics de Catalunya.

L'acte s'ha celebrat a la Llotja President Suñol i també hi han estat presents altres directius de les dues entitats com Miquel Camps, per part del FC Barcelona, i Joaquim Forn i Jordi Arcarons, membres de la junta directiva d'Òmnium, una associació fundada el 1961, en plena dictadura franquista, per tal de promoure l'ensenyament de la llengua catalana en la clandestinitat. Avui dia és una entitat que treballa per la promoció i la normalització de la llengua, la cultura i la identitat nacional de Catalunya.

El FC Barcelona, sempre compromès amb el seu país i la seva llengua, la societat catalana i amb els valors humans universals, donarà suport a les iniciatives de la societat civil i de les institucions a favor de la llengua i de la cultura catalanes, en especial a la difusió de l'esport en llengua catalana, i comptarà amb el suport d'Òmnium en la seva tasca de continuar sent un agent actiu de la promoció de Catalunya al món, de la seva llengua i cultura, del seu esport i del turisme. També es compromet el Club a donar suport a totes aquelles accions democràtiques en favor dels drets i les llibertats de Catalunya i a posar el FC Barcelona al costat del poble català en el seu lliure exercici a decidir el seu futur. En el conveni també inclou la voluntat de fer difusió anualment del 'Premi d'Honor de les Lletres Catalanes' i a la persona que en resulti guardonada.

Òmnium, per la seva part, oferirà atenció personalitzada als esportistes de totes les seccions del Club per proporcionar-los coneixements sobre la llengua i la cultura catalanes, i oferirà xerrades i sessions anuals, amb experts rellevants, en el marc de la formació de la Masia, a més de facilitar material informatiu sobre la llengua, la cultura i el país per als visitants del Museu del FC Barcelona.