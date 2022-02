Miquel Bestard: «Vendre alcohol en els bars dels camps augmenta el risc de violència física i verbal»

El president de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Miquel Bestard, s'ha reunit aquest dijous amb l'executiva de la FELIB, representada per tots els ajuntaments de les Balears, i el director general d'Esports del Govern, Carles Gonyalons, per abordar la problemàtica de la violència en el fubtol.

Bestard ha recordat que està prohibit vendre alcohol a qualsevol esdeveniment esportiu i ha exposat la necessitat de complir la Llei Balear de l'Esport. En aquest sentit, Carles Gonyalons ha recordat que les sancions poden arribar als 60.000 euros i que ha hgan obert tres expedients de denúncies interposades per la policia.

El president de la FFIB ha demanat ajuda als pobles, als batles, per tal que dins les seves possibilitats, la policia local controli que no es vengui alcohol per tractar d'erradicar la violència. Bestard ha assegurat que «vendre alcohol en els bars dels camps augmenta el risc de violència física i verbal» per part dels aficionats.

Els batles han proposat dur endavant una ordenança per tal de prohibir a les persones agressives expulsades del camp que tornin entrar o la instal·lació de càmeres de seguretat que enfoquin directament les aficions per detectar incidents violents i expulsar l'afició agressiva del món de l'esport.

Una altra qüestió que han plantejat els batles és delimitar molt bé «si es pot vendre abans i després del partit, ja que molta gent va als bars dels camps a menjar i beure, no necessàriament als partits».

Des de la Federació de Futbol asseguren que la reunió «ha estat molt positiva i servirà per mantenir una coordinació entre els ajuntament i la FFIB, juntament amb la Direcció General d'Esports i es podria repetir més endavant».