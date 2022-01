El millor fitxatge d'hivern

Dia 1 de gener es va obrir el mercat d'hivern on l'Atlètic Balears s'ha mogut molt bé als darrers anys firmant jugadors de gran valor. Sense anar més enfora, Canario, Peris, la tornada de Sam o Armando per dir-ne un parell varen arribar a mitja temporada.

Ara per ara, a quasi la meitat del mercat, la direcció esportiva ha firmat a Víctor Pastrana, extrem molt hàbil i amb moltíssima qualitat i Carlos Abad, porter de futur amb molts de partits a Segona Divisió a l'esquena... però diumenge cap dels dos podrà jugar.

Víctor Pastrana està pendent de la baixa d'Isi Ros que no està posant les coses gens fàcils. El Sabadell el rebria amb els braços oberts si arribés amb la carta de llibertat davall el braç, això no obstant, el jugador vol cobrar fins al darrer cèntim.

Diferent és el cas de Carlos Abad, per poder-lo inscriure és necessari firmar tres sub-23 i la cosa s'està posant complicada. Els jugadors que hi ha en el mercat o no convencen o tenen millors ofertes.

Mentre els rumors ens posaven diferents jugadors interessants a tir, l'Albacete màxim rival pel campionat, ens ha aixecat tres jugadors que interessaven. Així i tot, la direcció esportiva està tranquil·la la plantilla està ben compensada i només arribaran jugadors que puguin millorar el que hi ha i són Sub-23 millor. El que hem dit altres vegades, enguany tenim fons d'armari, cosa que l'Albacete no ha tingut en la primera volta, d'aquí la urgència amb els fixatges.

Encara així se cerca un central, un lateral dret i jugador ofensiu, però s'està a l'espera dels possibles descarts de Segona Divisió. I si us digués que el millor fixatge ja està dins el vestuari? No, no xerro de Víctor Pastrana jugador amb moltíssima qualitat que ben segur il·lusionarà a l'afició blanc-i-blava.

El fixatge ha de ser recuperar la millor versió de Vinicius Tanque. Per què hem de ser clars, crítics i dir-ho obertament, el rendiment de Vinicius Tanque està molt per sota de les expectatives generades.

Ell és sens dubte el jugador més mediàtic de la plantilla i amb seguretat un dels jugadors millor pagats de la plantilla i inclús de la categoria. I aquest esforç que ha fet el club s'està reflectint al terreny de joc? Jo diria que no.

I alerta no és qüestió de gols, enguany només porta 4 gols en 16 partits disputats, és qüestió de sensacions. Analitzem en profunditat la seva temporada. El jugador en acabar la gran temporada passada a on es va posar l'equip a l'esquena i a base de lluita esforç i gols va aconseguir i ficar-nos a la Primera RFEF a una temporada bastant dolenta.

Una vegada acabada la cessió del Cartagena va tornar a fer la pretemporada amb l'equip de Segona Divisió amb la il·lusió de guanyar-se un lloc i amb la promesa que de jugar a Primera RFEF ho faria a l'Atlètic Balears.

I dit i fet, el jugador amb ofertes més elevades va decidir posar la guinda al pastel i firmar per l'Atlètic Balears. Després de tres jornades sense marcar, i a un partit davant l'Andorra, el tècnic blanc-i-blau decideix seure al davanter brasiler per deixar lloc a Manel amb la idea de pressionar a un equip amb molt bona sortida de pilota. El jugador va sortir de reserva i amb un gol de cap va posar l'empat en el marcador. Això sí, se'l va veure molest per la seva suplència.

A partir d'aquí titularíssim però suplent a la Copa. I és aquí, a la Copa, on la situació ja es va sortir de la retxa. Tal vegada el dia més important de la història recent del club va quedar marcada per l'apatia del jugador en els 20 minuts que va estar sobre la gespa. Una apatia que bé ens hagués pogut costar una eliminació. Va ser l'únic jugador que va quedar amb evidència fora de ritme de partit, així i tot, va quedar amb una simple anècdota gràcies a la victòria. Ara el run run cada vegada és més evident.

A sobre de tot això, també s'ha rumorejat amb la seva possible sortida de l'equip per una oferta de millor categoria, envoltades de tota una sèrie d'imatges que no han ajudat gens. Un tweet publicat i eliminat poc després. Una aferrada amb el president després de la victòria davant el Celta. Un altre tweet amb una imatge molt seriós i amb dues icones. No va sortir a la foto de l'equip dins el vestuari, durant el sorteig se'l va veure apartat dels seus companys.

Tot això són fets, com també és un fet que va sé el primer a demanar l'ovació de Manel en el seu canvi. No vull fer suposicions, no serveixen de res. El que vull és enviar un missatge a Vinicius Tanque que m'agradaria que qualcú li fes arribar i li expliqués/traduís, perquè necessita un canvi d'actitud urgent per ell i per tota la família balearica.

Estimat Vinicius,

L'afició de l'Atlètic Balears és agraïda en l'esforç. Tant és el nombre de gols que acabis fent si al final lluites cada pilota com si fos la darrera, i això i no els teus gols va ser el que va enamorar a tot un Estadi la temporada passada.

Ara ens hem trobat un Vinicius canviat. Menys agressiu, amb una manca d'esforç davant la pressió i escorat a una banda com si no anés amb ell la situació. Amb una falta de sintonia amb la resta dels teus companys i especialment amb Dioni, el que hauria de ser el teu millor aliat.

Desconeixem els motius d'aquesta versió, però tampoc ens interessen. Només volem recuperar la millor versió del nostre davanter estrella, del jugador més mediàtic de l'Atlètic Balears. Si recuperes aquella fam per menjar-te el món de la primera temporada, sens dubte no hi haurà qui aturi a aquest equip i tu has de ser el millor fixatge d'hivern d'aquesta temporada.

Recorda que el teu èxit serà el nostre i que amb seguretat si aconsegueixes donar-li una volta a aquesta encallada situació, faràs el gol que ens donarà l'ascens aquesta temporada al futbol professional, però tots necessitem aquest canvi de mentalitat per part teva. Jo hi confii plenament, i tu, creus que encara no has mostrat la teva millor versió? Jo vull tornar a veure el Tanque que fa tremolar a les defenses.