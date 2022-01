En perill de descens?

Tenc por. No ho puc evitar. Tenc present que el Mallorca es troba a quatre punts del descens, però hi ha signes que apunten al desastre. La Primera Divisió és el principal patrimoni que ostenta la Societat Anònima Esportiva i un descens seria dramàtic. Segur que el Mallorca aconseguiria sobreviure, però el desgast esportiu, econòmic i social seria brutal.

El desastre es pot evitar, però és necessari adreçar la trajectòria d'un equip que començà molt bé, però que acumula massa decepcions. Encara hi ha temps, però és imprescindible fitxar. L'equip necessita reforçar un bon grapat de posicions, començant per la porteria i acabant per un golejador. Fan falta també, com a mínim, un central, un lateral i un futbolista de banda. És a dir, un mínim de cinc futbolistes.

El Mallorca i els seus aficionats han d'estar sempre agraïts a Luis García Plaza per la feina feta. Ara bé, el tècnic no ha estat gaire afortunat en molts partits aquesta temporada. De la prudència a la covardia hi ha una petita passa que l'entrenador ha donat en més d'una oportunitat. És evident que no s'ha de pensar en la destitució del tècnic, però algú de la planta noble hauria de poder xerrar amb García Plaza perquè entengués que hi ha detalls que ha de rectificar.

I m'han de permetre que plantegi encara un nou repte. Qualsevol equip necessita bon ambient, que la plantilla sigui un grup cohesionat, que siguin amics, que tenguin bon rotllo. Ha de continuar així. En cas contrari, el desastre serà encara més a prop.