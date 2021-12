Abdón Prats: «Hem de reforçar l’equip si milloram el que tenim»

Aquesta és la quinta temporada d'Abdón Prats en el Mallorca d'ençà que va tornar al club el 2017. El davanter artanenc va marcar el seu primer gol a Primera Divisió el passat 22 de desembre en la derrota de l'equip mallorquinista (3-1) a Vallecas.

- Com veus l'equip aquesta temporada? Creus que estau més preparats que fa dues temporades?

- Bé, al final, tots aquests anys, fa dos anys vàrem baixar i l'any passat vàrem tornar a pujar, i jo crec que l'equip enguany se'l nota amb més personalitat, més fort, amb més experiència i crec que estam en el camí correcte.

- Per cert, enhorabona pel teu primer gol a Primera Divisió, esperam que sigui el primer de molts. No hi ha sistemes tàctics bons o dolents, però jugar amb un sol punta complica la teva titularitat. Què en penses?

- Gràcies, primer de tot, marcar gol sempre és especial, marcar gol amb el Mallorca és més especial i marcar el primer gol a Primera Divisió, una lliga que és tan difícil i tan coneguda mundialment és el més especial i més amb el teu club. La veritat és que molt feliç, esperem que no sigui el darrer, que en venguin molts més i que pugui engrandir la llegenda amb el Mallorca.

Després, el tema del sistema que em comentes, al final el 'míster' és el qui decideix i està clar que si som quatre davanters que si jugam amb un ho tenim més complicat o ho té més complicat el que no juga d'inici i ens hem d'adaptar i estar preparats pel que l'entrenador ens digui. Nosaltres som professionals i si pots jugar 90 minuts, 30 o cinc i a la banqueta fins que no acaba el partit has d'estar concentrat i mentalitzat perquè entrar en qualsevol moment al terreny de joc i pots donar la victòria, un empat o evitar una derrota amb la feina.

- Creus que ets incompatible amb Fer Niño i Ángel?

- Jo crec que no. Al final, a aquestes altures ja, les plantilles són de qualitat, els companys que tenc a aquesta posició també tenen qualitat i crec que som compatibles i que podem jugar tant n'Ángel i jo junts o en Fer i jo junts i crec que podem jugar perfectament. Però bé, al final el 'míster' és el que decideix i les situacions que ens doni el partit ja el faran modificar el sistema o no.

- Creus que és necessari que l'equip es reforci aquest mercat d'hivern?

- Bé, al final hem de reforçar, però hem de reforçar convençuts de millorar el que tenim. Al final el millor, i crec que l'experiència parla per si mateixa, és que sigui gent que conegui la lliga, que tenguin un mínim de partits a Primera Divisió i en el futbol espanyol i si ha de venir qualsevol nou company, que vengui i que aporti el màxim i que ens ajudi a aconseguir els objectius.

- Com estan els ànims de la plantilla? Sou optimistes? Creus que el Mallorca aconseguirà la permanència?

- Sí, som súper optimistes. Estam amb una confiança brutal i crec que hem demostrat durant molts de partits que podem donar la cara en qualsevol partit i estam convençuts de poder aconseguir l'objectiu. Nosaltres ens posam com a repte treure els màxims punts cada partit i segurament que així, pesseta a pesseta, aconseguirem l'objectiu final.

- Personalment, quins objectius tens per aquesta temporada?

- Jo començ les temporades amb l'objectiu de ser important, que el club, que la plantilla i que l'afició em respecti i estigui orgullós de la feina i les accions que pot aportar n'Abdón i això és el meu objectiu. Intentar jugar el màxim de partits possibles d'inici i intentar fer tots els minuts perquè a vegades les coses no surten com un vol, intentar fer tots els minuts de qualitat i que la confiança vagi creixent i tot vagi endavant.

- I a la llarga, com visualitzes la teva carrera?

- Jo ara estic en el Mallorca, estam a Primera Divisió i esperem que hi siguem molts d'anys. A la llarga, sí que és vera que em queden dos anys més de contracte i m'encantaria acabar la meva carrera aquí i tant de bo pugui rompre molts de registres i pugui aconseguir molts de partits i seguir fent història en el club de la meva vida. Tant de bo pugui acabar la meva carrera aquí i després poder aportar en els joves el que significa posar-se la camiseta del Mallorca i dur l'escut en el cor.

- La teva trajectòria esportiva ha estat vinculada al Mallorca. Però la vida dóna moltes voltes. És possible que algun dia juguis amb l'Atlètic Balears?

- La vida fa moltes voltes, però jo ho tenc molt clar i a vegades els meus companys que són de fora que, tal vegada, no viuen la rivalitat com els mallorquins em diuen: «Tu no jugaries en el Balears si partissis del Mallorca i no tenguessis res més o pels diners?» La meva resposta sempre és que no i mai aniria a l'Atlètic Balears perquè al final m'han inculcat des de petit la rivalitat i l'enfrontament que hi ha, amb tot el respecte del món, però crec que no cauria en la decisió de jugar en el Balears.

- Quina relació tens amb l'afició? Ets un dels jugadors més estimats. Ho sents igual?

- Si, la veritat és que d'ençà que vaig arribar he notat la seva estima cap a jo. Jo, és evident, que sempre jug per jo, per la meva família, pel futur i tot això, però és vera que veure a l'afició del Mallorca feliç és el meu màxim objectiu i m'encanta veure'ls quan estan alegres i boten d'eufòria, és el més gran. El que hem viscut aquests anys, la comunió que hem creat aquests anys ha estat màgica i la veritat és que em sent molt estimat pel mallorquinisme i jo també els estim molt. Passi el que passi d'ara endavant amb la meva carrera i el meu futur, sempre els duré en el meu cor i estaré eternament agraït a ells.

- L'NBA està estudiant unes dures acusacions de racisme sexisme contra Robert Sarver. Què en penses? Han afectat la plantilla?

- No sé res d'això i la veritat és que no estic informat.

- T'agradaria que el Mallorca fos propietat de mallorquins?

- Bé, al final el que m'agradaria i el que vull és que la gent, siguin mallorquins o americans, estiguin integrats, que sentin els colors, que cuidin el club com estan fent ells i el que jo vull és que siguin gent seria i que no tenguem problemes, que siguem un exemple per molts de clubs tant d'Espanya com a Europa. Jo crec que ho estam aconseguint, tenim una línia de feina molt interessant i crec que el club, en aquest aspecte, està creixent molt.

- Què et sents, més mallorquí o més mallorquinista?

- Em sent més mallorquinista, la veritat.