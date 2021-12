El Constància prepara el seu centenari: 99 anys d'història

Aquest 2 de desembre el Club Esportiu Constància d'Inca ha complit 99 anys d'història. De sobres és conegut per tots els seguidors del Constància que l’equip al llarg d’aquests gairebé cent anys d’existència va estar a les portes de la Primera Divisió, com igualment són de domini públic les seves confrontacions amb el FC Barcelona de Copa d’Espanya. A més, es valoren les onze temporades que l’equip d’Inca competí a la Segona Divisió i tres més a la Segona B.

Durant aquest segle d’intensa activitat, el Constància, els seus jugadors i equip tècnic, han estat protagonistes d’altres fites històriques que figuren amb lletres d’or a l’historial del club.

Història del club:

1922-1930

En els anys vint, el futbol ja era assentat a les Balears i ja hi havia diversos clubs constituïts per aficionats o al voltant d’institucions socials com per exemple escoles, casinos, organitzacions o empreses. Una d’aquestes darreres, la Sociedad de Socorros Mutuos La Constancia creà el 2 de desembre de 1922 el seu propi club: el Constancia Foot-ball Club, popularment conegut com La Constancia, adoptant com a camp un solar junt a la ciutat. El conjunt de l’asseguradora debutà el 26 d’aquest mateix mes i s’enfrontà al FC Inquense.

En aquell moment encara no existia la Federació Balear de Futbol, per tant el club d’Inca va ingressar, juntament amb altres clubs de Palma, a la Federació Catalana, per poder competir amb altres societats del seu mateix nivell i amb l’esperança de progressar.

El 1926 es va crear la Federació Balear i la temporada 1926-27 s’estableix el primer campionat insular, en el qual La Constancia va ser el subcampió, per darrera la Unión Sportiva de Mahón.

1930-1940

L’entitat d’Inca va mostrar el seu poder durant els anys 30, va conquerir els campionats de Primera Categoria de 1932-33, 1933-34 i 1934-35, amb el CD Mallorca com a màxim rival.

Durant la Guerra Civil, el campionat balear no es va deixar de disputar i el La Constancia va guanyar també l’edició de 1938-39.

Quan va acabar el conflicte bèl·lic, el club d’Inca va acabar la temporada en tercera posició per darrera el CD Mallorca i el FC Baleares i, per raons polítiques va acabar ingressant a la Segona Divisió.

1940-1950

Després de quedar en una acceptable quinta posició en el grup català, la reestructuració de la categoria obliga a l’equip inquer a ocupar una plaça a la Tercera Divisió a la temporada 1940-41, competició que guanyà en competència amb el SD Ceuta i Elche FC. Aquesta vegada La Constància si va arribar a la categoria de plata per mèrits esportius.

L’1 de gener de 1941 la Constancia Foot-ball Club canvia el seu nom a Club Esportiu Constància, nom que encara conserva.

La tornada a la Segona Divisió durant la campanya de 1941-42 serveix al club per iniciar una època d’esplendor en la qual es convertí en un equip de referència a nivell estatal. Aquesta temporada va ser quart, i a la temporada de 1942-43 va ser tercer empatant a punts amb el Sabadell CF, que promocionà per ascendir a Primera Divisió.

La campanya de 1943-44 les categories son reestructurades i la Segona Divisió passa a ser de només catorze equips. El Constància realitza un gran torneig i acabà tercer a un punt de l’ascens directe. Aquesta plaça el permet disputar la promoció d’ascens, el partit més important de la seva història.

El Constància s’enfrontà al Real CD de La Coruña a partit únic a l’Estadio Chamartín de Madrid davant vint mil espectadors. Els mallorquins acabaren perdent el duel (0-4) i no ascendí.

La temporada següent l’equip descendeix a la Tercera Divisió, el club entra en una mala dinàmica i al final de la temporada de 1950-51 acaba a la Categoria Regional.

1950-1960

Després de dues temporades, el Constància aconsegueix tornar a la Tercera Divisió i fins i tot són segons de la categoria en dues ocasions. Encara que el club ja no militava en una divisió professional, l’afició continuava omplint el Camp d’Es Cos cada diumenge.

1960-1970

Durant la dècada següent, el conjunt d’Inca tenia l’objectiu clar d’aconseguir l’ascens. La temporada de 1961-62, amb Antoni Bennàsser liderant l’equip, són Campions de Lliga i ascendeixen a la Segona Divisió després d’imposar-se a l’Algeciras CF.

Encara que inicialment continuen jugant a l’antic estadi, el 1965 s’inaugura el Camp Nou a les afores de la ciutat en un partit contra l’Elche CF (2-2).

Conscients de la seva modèstia, els mallorquins plantegen cada campanya amb l’objectiu d’aconseguir la permanència, fins que a la temporada de 1967-68 acaba darrer i descendeix.

El club d’inca acaba amb problemes a la directiva i renuncia a la seva plaça, jugant l’edició del 69-70 a Primera Regional.

1970-80

Durant els anys setanta passarà per diverses categories, sempre allunyat del futbol de qualitat viscut pocs anys enrere. A la temporada 73-74, el club del Raiguer torna a Tercera Divisió i ho fa a un grup complicat amb catalans, valencians, aragonesos i balears.

El canvi de format a la Tercera Divisió i la creació de la Segona Divisió B tampoc va beneficiar al Constància que no va passar el tall i va veure com s’allunyava una categoria més del futbol professional.

1980-1990

En els vuitanta, el club torna a guanyar protagonisme i intenta ascendir a la categoria de bronze. Després de quedar a les portes en diverses ocasions, els d’Inca aconsegueixen l’ascens la temporada de 1986-87 quan el CD Mallorca Atlético renuncia a la seva plaça a la Segona Divisió B. Encara el seu pas per la nova categoria és efímer, ja que el club acaba la dècada amb dos descensos consecutius i a la Regional Preferent.

1990-2000

La dècada dels noranta l’equip s’instal·la a la Tercera Divisió, en la qual es manté sense massa problemes, fins i tot aconsegueix guanyar les lligues de 1996-97 i 1998-99, encara que en cap cas aconsegueix tornar a la Segona Divisió B.

2000-2010

El Constància comença el segle sense mostrar una trajectòria regular encara que l’equip continua aspirar a l’ascens i és capaç de sumar algun títol més.

En aquesta dècada destaca l’acord el qual arriben els tres clubs de la ciutat, CD Constància, CD Joventut Sallista i CE Beato Ramon Llull per unificar el futbol base.

2010-2020

La temporada 2010-11 s’inicia amb l’adopció del nom de Club Esportiu Constància, i amb Ramis i Nico López a la banqueta es proclama Campió de lliga a l’edició 2011-12 i a la Fase de Campions remata la tasca aconseguint, després de molts anys, l’ascens a la Segona Divisió B. Aquesta va ser la seva participació a la categoria de bronze.