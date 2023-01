El pavelló d'Esporles, ple de gom a gom per en Pep i en Julià

Més de tres-centes persones varen estibar el diumenge passat el pavelló de l'institut d'Esporles per a veure els partits de la Diada Solidària amb en Pep i en Julià, organitzada pel Front 1899 i l'Esporles Bàsquet Club.

Damunt la pista s'hi va poder veure bàsquet del bo. A les 10 h va tenir lloc l'homenatge a Tona Martorell, un partit All Star +40 femení, amb participació de jugadores de trajectòria contrastada com Esther Morillo o Chelo Martínez. A les banquetes, Marga Vidal, Jaume Matas i Víctor Douat. Va ser un matx disputat, amb victòria per a l'equip groc dirigit per Vidal per 41-46.

A continuació, a les 12 h, varen botar al parquet l'equip sènior masculí de l'Esporles BC —dirigit per Eloy Doce, president del club— i el Mallorca Clàssics, un combinat de jugadors mallorquins que han jugat al màxim nivell, amb noms com Berto Alzamora o Alberto Corbacho, amb la direcció des de la banqueta de Gabi Abrines i Toni Martorell. La primera part va ser un recital de bàsquet de memòria per part de l'equip veterà: bones posicions per a tirs còmodes, passades d'autor i defenses d'autoritat. Tot i amb això, el marcador al descans mostrava un empat a 38 punts, gràcies al desplegament físic de l'equip de la Tramuntana. La segona part va ser una altra cosa: la joventut i la bona organització dels esporlerins els va procurar una victòria còmoda. En acabar el partit, 82-63 al marcador.

Els partits varen ser possibles gràcies a la col·laboració d'Agromart, el restaurant Es Brollador, Frutas Bouza i Fisiotur.

Tanmateix, els vertaders guanyadors de l'esdeveniment varen ser en Pep i en Julià, dos joves d'Esporles nascuts l'any 2010. En Julià té paràlisi cerebral, i amb la seva part de la recaptació podrà gaudir de moltes sessions d'Innowalk (una teràpia qua ajuda al seu desenvolupament global, i que no està inclosa a la cartera de serveis de la seguretat social). La teràpia Innowalk ofereix a en Julià la possibilitat d'experimentar moviments que no pot realitzar per ell mateix i possibilita que percebi el moviment amb una intensitat més alta de la que es pot assolir amb sessions de fisioteràpia convencional.

En Pep, que té la síndrome de Cockayne, destinarà la seva part a l'organització de la La Conferència Mundial Anual 2023 per a famílies afectades per la síndrome de Cockayne/Tricotiodistrofia/MORC2/XRCC4 i altres trastorns relacionats, que se celebrarà a Manchester del 9 a l'11 de juny de 2023. És un lloc on les famílies es reuneixen i comparteixen amor i comprensió, coneixen especialistes i aprenen més sobre aquestes malalties particulars que afecten els fills i éssers estimats. En Pep ha pogut assistir a les trobades des del 2016 i l’associació Amy and Friends es fa càrrec de tota l’organització i l’allotjament i manutenció de totes les persones participants.

I encara hi va haver més guanyadors, perquè l'organització va sortejar més de seixanta premis. Material cedit per esportistes d'elit i bens, productes i serveis donats per comerços d'Esporles i de fora. Si vàreu participar a la rifa, aquí en podeu comprovar els resultats: https://tuit.cat/IAhfd.