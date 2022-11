Joan Reda: «Poble i club feim passes cap al mateix objectiu»

L'escolta Joan Reda, capità del Palmer Basket Mallorca, és una de les peces clau en la rotació d'Oscar Olivenza. El jugador de Llucmajor, de 28 anys, compta amb una àmplia experiència en la categoria i és un dels pilars del nou projecte de Palmer.

Com han rebut els més veterans de la plantilla l'arribada del patrocini de Palmer Alma Mediterrània?

Tot va arribar molt de sobte, però des del primer moment vàrem notar el seu suport. Només podem donar les gràcies per confiar en nosaltres i donar suport al projecte. La veritat és que se'ls veu molt implicats, preocupats per nosaltres i molt propers. Sempre que poden venen a veure'ns, demanen per nosaltres. De moment estam molt contents amb ells, s'estan portant molt bé.

Com a capità com veus i veïnat del poble, com veus la gent de Llucmajor? El veus content amb el canvi i implicat en el nou projecte?

Com a membre del poble, a més de l'equip, sí que al principi veia una mica de confusió. No es sabia exactament si seguia sent el mateix o què era el que canviava, però ara que han tocat la realitat, veig que tothom està molt implicat i se senten part de nosaltres. Crec que és molt important i s'està fent molta feina perquè això sigui així, tant per part dels patrocinadors com nosaltres com equip. Intentam que la gent se senti a gust amb nosaltres, se sentin identificats i crec que és important que quan la gent vengui als partits ens vegin agraïts. Aquesta comunió s'està aconseguint a poc a poc.

És una mica el que projectava la campanya de socis, aquest 'De tothom', començant pel poble, però també hi ha aspiracions a créixer a escala de tota l'Illa, no?

Exactament, volem que a poc a poc, tota la gent de Mallorca ho senti una mica més seu i anar creixent, tant el projecte com la situació global en l'àmbit del bàsquet a Mallorca. Volem que tothom se senti identificat i vegin que és una cosa de tots.

Fa dos anys lluitàreu per pujar a LEB Plata, ara, amb el suport de Palmer, l'objectiu és una mica més a prop?

És cert que fa dos anys aconseguírem aquella gran passa que va fer que molta Gent es fixés en nosaltres, va ser molt complicat, era l'any en el qual només podíem jugar competicions de Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), la gent no podia jugar i nosaltres ho fèiem cada dues setmanes, era una situació difícil. M'agradaria donar la importància que es mereixen els companys que formavem aquell equip que va provocar que ara puguem estar amb les condicions en les quals estam. El temps dirà si l'objectiu és més a prop o no. És cert que tenim una plantilla d'un nivell molt alt, som conscients del potencial que tenim i ho veim com un objectiu, però sempre tenim els peus enterra i sabem que el camí serà llarg.

Com ha anat la rebuda als nous companys? Tenen la mateixa visió que els que ja hi éreu?

Totalment, tant pel bloc de jugadors que ja érem aquí, com pels nous, donam tot per cada vegada ser més propers i crec que n'Oscar i la resta del cos tècnic fan perquè això succeeixi i està passant. Cada vegada ens coneixem més, sabem que en el joc encara ens falten coses per millorar, formar de veres el que realment és un equip, però feim passes cap a l'objectiu, tots som una comunió, estam junts i feim vida, a part del Bàsquet junts. Crec que és important per aconseguir l'objectiu que tenim tots d'intentar ser el millor equip possible. No només dins la pista.

Continuau invictes, les expectatives són altes...

Si, només fa un mes i mig que entrenam, però la veritat és que en els partits, fins ara, ens està anant molt bé. Hem jugat contra rivals bastant importants de la categoria i els hem resolt els enfrontaments bé. Som conscients que encara podem donar més de nosaltres, però tenim temps i marge de millora. Amb la feina de cada dia ho aconseguirem.