Nova final per al Palmer Palma a Bilbao

El Palmer Alma Mediterrània Palma ja ha partit cap a Bilbao per jugar aquest dimecres un partit clau per aconseguir la permanència. L'equip dirigit per Pau Tomàs i Álex Pérez visita demà el Municipal d'Azpeitia Per enfrontar-se (20.30 hores) contra el Juaristi ISB, un dels seus rivals directes i un equip que ha demostrat ser més perillós a casa seva i davant els seus aficionats.

Els entrenadors del conjunt mallorquí continuaran sense poder comptar amb Joel Kanyinda ni amb Marc Peñarroya, però si ho podran fer amb Pavel Marinov que va demostrar davant l'Acunsa Gipuzkoa Basket estar recuperat.

Per la seva banda, el Juaristi compta amb una plantilla repleta de jugadors Joves i amb telent, en el qual s'ha incorporat recentment Sergio Mendiola, l'exjugador del Melilla Sports Capital i que ha arribat durant aquest mercat d'hivern.