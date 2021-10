El propietari del Reial Mallorca, acusat de presumptes incidents racistes i d'assetjament sexual

Robert Sarver, propietari del Reial Mallorca i dels Phoenix Suns, ha estat acusat d'uns presumptes incidents de racisme i assetjament sexual que estaria investigant l'NBA i que fins i tot podria desembocar en la seva expulsió de la lliga de bàsquet.

L'analista esportiu Jordan Schultz ha assegurat aquest divendres a través d'un missatge de Twitter que l'empresari estatunidenc estaria relacionat amb una sèrie d'incidents de caràcter racista i d'assetjament sexual.

«L'NBA prepara una gran història acusant el propietari dels Suns, Robert Sarver, segons les fonts, de racisme, sexisme i assetjament sexual en una sèrie d'incidents. Amb bastantes evidències per a recolzar aquestes afirmacions, hi ha una possibilitat real que la lliga retiri a Sarver per la força», relata el periodista a través d'aquesta piulada a la xarxa social.

Aquest dissabte, tant Sarver com els Phoenix Suns han publicat un comunicat assegurant que aquestes informacions són falses i mostrant la seva preocupació per aquestes. Sigui com vulgui, el Reial Mallorca no ha fet cap declaració i manté la prudència i el silenci.