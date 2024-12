IB3 Televisió emet la gala solidària 'Balears per València' per a recaptar fons per als damnificats per la DANA

Diumenge, 8 de desembre, IB3 Televisió emet a les 22.20 hores la gala solidària 'Balears per València', celebrada al Palau de Congressos de Palma la setmana passada, amb l’objectiu de recaptar doblers per als damnificats de la DANA al País Valencià. Els espectadors d’IB3 Televisió i usuaris del canal de YouTube d’IB3 es podran sumar a aquesta causa solidària fent donatius des de casa mitjançant el codi QR que apareixerà a la pantalla del televisor o al seu dispositiu digital.

15 artistes actuen per una causa solidària

Una nit especial que barreja humor, màgia i música per a mostrar suport al País Valencià. Una quinzena de reconeguts artistes de diferents àmbits han participat en aquesta causa. L’esdeveniment ha comptat amb les actuacions musicals de Jaume Anglada, O-ERRA, Marta Ferrer acompanyada al teclat per Pedro González, Valentín Mendoza, Joan Xanguito i Alira. La màgia de Miguel Gavilán i El Mago Félix i les coreografies de Kelly Lanes i l’humor i espectacle de Riki López, d’Agustín El Casta, Madò Pereta i de les alumnes de l’Escola de Dansa Francisca Thomàs han amenitzat la vetlada.

Amb l’assistència de 1.300 persones i la recaptació de 85.000 €

'Balears per València' és el nom de la gala solidària organitzada per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) amb col·laboració amb Nou Espectacles que es va celebrar al Palau de Congressos de Palma. Conduïda per Miriam García, cap de Comunicació Corporativa i Mitjans Digitals d’IB3, i Rubén García, humorista valencià. Va comptar amb l’assistència de 1.300 persones i va recaptar 85.000 €.

Els telespectadors podran continuar fent donatius des de casa aquest diumenge. La Federació és l’encarregada de gestionar els donatius, que s’enviaran directament a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la gestió de les zones afectades.