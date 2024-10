IB3 estrena un programa sobre universitaris de les Balears que estudien a diferents ciutats de l'Estat espanyol

IB3 Televisió estrena Illencs a la carrera dilluns, 4 de novembre, a les 22.15 hores. Es tracta d'un nou projecte conduït per l’actor Pau Pascual que s'endinsa en la vida i les experiències dels estudiants de les Illes Balears que han continuen els seus estudis fora de la seva terra, repartint-se per diferents punts de l'Estat espanyol.

El programa adopta un estil «proper i despreocupat» per a acompanyar aquests joves en el seu viatge personal. A través d'entrevistes íntimes, els espectadors podran conèixer no només les seves vivències universitàries, sinó també els racons distintius de les ciutats on resideixen. Cada episodi ofereix una mirada única sobre com els estudiants afronten el fet d'estar lluny de casa, compartint històries que emocionaran i inspiraran el públic.

El programa recorre ciutats com Barcelona, Madrid, Granada, Bilbao, Tarragona i Salamanca, il·lustrant la realitat d'aquests estudiants que, malgrat la distància, mantenen un fort arrelament a la seva terra. La nostàlgia pel paisatge, la gastronomia i les tradicions de les Illes Balears és un tema recurrent en les seves narracions.

Cada episodi està ple de testimonis que reflecteixen els somnis, reptes i sacrificis dels estudiants, així com el creixement personal que aquestes experiències impliquen. A més, els joves viuen moments de diversió i descobriment, abraçant la llibertat que acompanya la independència.

Illencs a la carrera representa «una reflexió sobre l'experiència universal de créixer i cercar el seu camí, tot des d'una perspectiva balear. És un viatge d'anada i tornada, on la distància no desconnecta els estudiants de les seves arrels, i on, malgrat els quilòmetres, els illencs continuen sentint l'escalf de la seva llar».