[VÍDEO] IB3 estrena 'Illencs pel món', l’espai de viatges que visita ciutadans de les Illes Balears que viuen arreu del món

IB3 Televisió estrena 'Illencs pel món', l’espai de viatges que durant 15 capítols visita ciutadans de les Illes Balears que viuen a un altre lloc del món com Berlín, Miami, Dubai o Copenhaguen. El programa, conduït pels periodistes Inès Mateu i Patrick Asensi, narra durant 50 minuts com els ha acollit la terra on ara viuen i explica com són les meravelles del lloc on habiten. Comença diumenge, 5 de novembre, a les 21.30 hores amb Nova York com a destinació.

En el primer capítol d’'Illencs pel món', Inès Mateu es reuneix amb Mar Bestard, que és una ballarina palmesana que ha aconseguit una beca per a entrar a una prestigiosa escola de dansa dels Estats Units. Viu a una residència al Lower East Side de Manhattan i somia en ser una de les ballarines d’un musical de Broadway. També es troba amb Sebastià, un pobler que hi va arribar poc després de la pandèmia i que és investigador del genoma del càncer al Memorial Sloan Hospital, on fa la tesi doctoral. Amb ell visitaran l'Estàtua de la Llibertat i el bar The Back Room, un establiment clandestí durant la llei seca.

A més, Inès Mateu coneix Pere, un bunyolí que va sortir de la seva terra quan tenia 18 anys. Va estudiar a Madrid i hi va trobar la seva dona, una nord-americana amb qui va anar a viure a Nova York, on s’ha establert. Allà han tengut dues filles, Sofia i Anya, que parlen català perfectament i mantenen els costums de son pare. Per últim, coneixem Fanny, que fa 20 anys que viu a la Gran Poma. És la propietària d’una important franquícia de sabates i ha tengut dues filles, Lucia i Elliah.