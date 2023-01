[VÍDEO] El Canal 33 estrena 'Magaluf ghost town', un retrat d'aquesta localitat mallorquina entregada al turisme

Aquest dijous, a les 23.00, 'El documental', al Canal 33, estrena 'Magaluf ghost town'. Aquest documental de Miguel Ángel Blanca retrata aquesta localitat mallorquina entregada al turisme, més enllà de la festa que l'ha fet famosa, i s’apropa als seus habitants.

Un milió de turistes envaeixen els carrers de Magaluf durant l’estiu, com si fossin espectres que transformen l’espai públic en un parc temàtic on està permès quasi tot. Mentrestant, els seus habitants miren de conviure amb les contradiccions d’aquest model turístic low-cost. Un model que es percep com una invasió però que també genera milions d’euros i llocs de feina en el sector de la restauració.

Barrejant documental i ficció, 'Magaluf ghost town' fa un retrat coral de la comunitat que s’aplega en aquesta localitat de la costa mallorquina durant la temporada baixa i l’alta. Ho fa des d’un to de misteri proper al thriller però sense perdre de vista la comèdia costumista. El documental és també una reflexió sobre què significa ser un turista a Europa.

Premis i festivals

Festival Internacional Cinema de Gijón, 2021

Pel·lícula inaugural al festival l’Alternativa, Barcelona, 2021

Festival de Cinema de Sevilla, 2021

Hot Dogs, 2021

Premi Golden Alexander a Millor Film, Thessaloniki Documentary Festival, 2021

Fitxa tècnica

Direcció i guió: Miguel Ángel Blanca

Producció executiva: Bernat Manzano

Producció: Bernat Manzano, Valérie Montmartin i Miguel Eek

Fotografia: Raúl Cuevas

Muntatge: Ariadna Ribas i Miguel Ángel Blanca

Música: Sara Fontán

'Magaluf ghost town' és uns producció de Boogaloo Films en coproducció amb Little Big Story i Mosaic Produccions i la participació de Movistar +, France Télévisions, RTS i IB3.