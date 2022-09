[VÍDEO] La televisió pública del País Valencià es defensa davant l'amenaça de l'extrema dreta de tancar-la

Contundent ha estat la resposta d'una periodista de la televisió pública valenciana, Lola Oliver, a la portaveu de Vox a les Corts, Ana Vega, contra la seva dèria de perseguir els mitjans de comunicació públics.

La síndica d'extrema dreta ha aprofitat la seva intervenció al programa 'Les notícies del matí' d'À Punt per a carregar la pròpia radiotelevisió pública. Així, Vega ha remarcat que la rebaixa d'impostos anunciada per Ximo Puig ha d'anar acompanyada de la reducció dels «xiringuitos, observatoris i de llocs inútils de l’administració que solament serveixen per a ideologitzar la política valenciana. Tots aquests recursos, per exemple els milions d’euros que es destinen a publicat institucional o la televisió del règim –en referència a À Punt– haurien d’anar necessàriament a sanitat, infrastructures i educació i a cobrir les necessitats dels ciutadans i no les dels polítics».

La periodista d'À Punt que entrevistava Vega en aquell moment no ha dubtat a remarcar: «Hem escoltat la síndica de Vox que pensa que esta és la televisió del règim. Segurament si ells pujaren al govern desapareixeríem i no tindrien aquest altaveu per a criticar-nos»,

Des del programa ‘Les notícies del matí’ han recordat que Vox no ha tancat les televisions autonòmiques en castellà de les comunitats on governa actualment, Madrid i Castella i Lleó, ni tampoc Canal Sur, quan formava part del govern andalús.