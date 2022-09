'Mòpies', la primera sèrie conjunta d’IB3, À Punt i TV3, es presenta a Inca

El dijous 15 de setembre a les 20 hores, es presentarà al Teatre Principal d’Inca la sèrie de gènere fantàstic Mòpies, la primera coproducció conjunta dels canals públics IB3, À Punt i TV3. Aquesta ficció de temàtica juvenil, misteri i fantasia es podrà veure pròximament al canal Super3, segons ha informat TV3.

La nova sèrie de ficció Mòpies constarà de 4 episodis de 55 minuts. El repartiment l’encapçala la catalana Valèria Sorolla, juntament amb la mallorquina Alba Brunet, que estaran acompanyades per actors i actrius de les Balears, Catalunya i el País Valencià, com Santi Pons, Isabel Requena o Anna Berenguer. Mòpies és una sèrie creada per Lluís Prieto i l’equip de guionistes el formen Sofia Martell, Pep Molina i Desirée de Fez.

Mòpies, que el canal Super3 estrenarà pròximament, ha estat produïda per IB3, À Punt i TV3, en coproducció amb la productora mallorquina Espaitemps. Compta també amb la participació de la productora valenciana Barret Cooperativa i amb el suport de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, la Mallorca Film Commission i la Fundació Mallorca Turisme.

Aquesta sèrie de gènere fantàstic està ambientada al Santuari de Lluc i explica la història de Bel, una adolescent que assisteix amb el seu germà Pere a uns campaments d'estiu on experimenta un fet traumàtic. Davant d’aquest inexplicable fenomen, Bel juntament amb la incondicional ajuda de Judit, una jove monitora, i la col·laboració del Gori i la Hilda, dos infants del campament d'estiu, anirà a la recerca de les claus per a resoldre el misteri.