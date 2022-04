Diumenge finalitza la tercera temporada de 'Pep', la sèrie premiada d'IB3 Televisió

Diumenge a les 21.40, IB3 Televisió emet el darrer capítol de la tercera temporada de 'Pep', titulat 'I tu, qui ets?'. La sèrie va guanyar el prestigiós premi Pello Sarasola en reconeixement de la seva visibilització de la malaltia de l'Alzheimer amb sensibilitat i sentit de servei públic.

En aquest darrer capítol, la família Alcover prepara els darrers detalls per a la inauguració de la farmàcia, que, a la fi, tornarà a obrir les portes. Na Joana Maria ve per passar aquesta important data amb ells, amb la necessitat de comunicar-li una notícia a en Pep. Durant la celebració, es retroben tots els amics al voltant de la família, deixant clar com d'estimats són els Alcover per a tots els veïnats del poble. Per altra banda, en Josep té un missatge d'amor per a tots els seus, «un testimoni en vida que quedarà per sempre».

En aquesta tercera temporada, en Pep ha fet un esforç per endreçar la seva vida, superant el divorci amb na Joana Maria i fent tot el que ha pogut per recuperar la farmàcia que es va cremar. A més a més, la malaltia d'en Josep ha avançat irremeiablement. Tot i així, ha rebut el suport de la seva família i els seus amics, i s'ha adonat que, gràcies a l'amor, es pot sortir sempre endavant.

'Pep' està interpretada per Toni Gomila, Miquel Gelabert, Llum Barrera, Joan Miquel Artigues, Caterina Adrover, Carles Molinet i Maria Bauçà, entre d'altres.

Aquesta sèrie va guanyar el prestigiós premi Pello Sarasola que atorguen totes les televisions autonòmiques a la millor producció de l'any 2020. La Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmiques (FORTA) va votar la producció de ficció balear en reconeixement per la visibilització de la malaltia d'Alzheimer amb sensibilitat i sentit de servei públic.

'Pep' s'ha convertit en la sèrie de més èxit d'audiència a la televisió dels darrers anys a IB3, arribant a assolir un 79,8% de fidelitat promig, és a dir que és la ficció con major fidelitat de la història del canal. Més de 400.000 espectadors l'han vista en qualque moment i a dia d'avui ja duu més de 200.000 visualitzacions a YouTube i IB3 a la Carta.