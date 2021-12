[VÍDEO] Diumenge s’estrena 'Fúria', la nova minisèrie d’IB3, dirigida per Toni Bestard

La minisèrie coproduïda per IB3 i CEF i dirigida pel mallorquí Toni Bestard, Fúria, arriba a la televisió el pròxim diumenge 19 de desembre a les 21.40 hores.

Sinopsi

Fúria consta de dos capítols de 54 minuts i s’ha rodat l’estiu passat a Mallorca. En una emissió de dos dies, (19 i 26 de desembre) els espectadors gaudiran de la nova aposta de ficció que la Televisió Pública de les Illes Balears ha programat per a la nit de diumenge.

Es tracta d'un thriller policíac de dos episodis d'una hora cadascun que conta la història de Lydia, que acaba de sortir de l'acadèmia de policia i arriba a Mallorca per a incorporar-s'hi com a inspectora. Roberto, un policia veterà, no li ho posarà fàcil en els seus primers dies a la comissaria. Mentrestant, ella comença a investigar un jove anomenat Sergi, de qui sospita que pot tramar una massacre terrorista que posaria en perill tota l’illa.

Repartiment

L'equip artístic està format per actors de la talla de Nacho Fresneda (El Ministerio del Tiempo) i Colm Meaney (Star Treck, Law & Order, Gangs of London) que després d'El perfecte desconegut, la pel·lícula debut de Toni Bestard, torna a col·laborar amb un projecte del director a l’illa de Mallorca. Els actors que completen aquest equip artístic són Llum Barrera, Patricia Torres, Lluís Oliver, Virginia Buika, Aina Cortès, Alvar Triay i Xisco Segura, entre d'altres.

Director

Tres nominacions al Goya, 175 premis i més de 500 seleccions oficials, són els números d'aquest director mallorquí, que ha estat un dels cineastes destacats del curtmetratge espanyol.

L'any 2012 va estrenar el seu primer llargmetratge, El perfecte desconegut (2012) - Secció Oficial en el Festival de Valladolid, en el Festival de Busan (Corea del Sud) o el Festival de Palm Springs (els EUA), entre d’altres, i que es va alçar amb el Premi a la Millor Òpera Prima en el Festival de Cinema de Galway (Irlanda).

La seva següent pel·lícula, el llargmetratge documental I Am Your Father (2015), va ser nominat al Goya al Millor Llargmetratge Documental, als Premis Forqué i a la Medalla del Cercle d'Escriptors Cinematogràfics d'Espanya.

La seva tercera pel·lícula va ser Pullman (2020), que va guanyar el premi al Millor

Llargmetratge en la primera edició dels Premis Mallorca Cinema i el Premi del Jurat Jove en el Festival de Brussel·les de Cinema Infantil i Juvenil. Des de principis de 2016, també és Membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, i combina la seva faceta de cineasta amb la docència dins de l'àmbit audiovisual.

Després de Treufoc (2017-19), el primer thriller d'IB3, la productora CEF Produccions torna a submergir-se dins una producció ambiciosa, de suspens i cent per cent policíaca. Fúria té el suport de l’Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB). El passat mes de novembre, la minisèrie es va estrenar en competició al Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya a la categoria de Ficció.