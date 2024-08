Alphaville tanca la 12 Edició de PAM celebrant el 40 aniversari de 'Forever Young'

Alphaville, el llegendari grup alemany de new wave i synth-pop, va oferir aquest dissabte nit un concert que va servir com a tancament de la 12a edició del Port Adriano Music Festival. Amb un repertori que va incloure hits com 'Big in Japan', 'Sounds Like a Melody' i 'Forever Young', la banda no només va portar de tornada la màgia dels 80, sinó que també va demostrar la seva vigència en l'escena musical actual.

Des de la seva formació en 1982, Alphaville ha estat una peça clau en el desenvolupament de la música electrònica, amb un so característic influenciat per grans de la música com Kraftwerk i David Bowie. A Port Adriano, Marian Gold, el carismàtic líder i vocalista principal, va conquistar el públic amb la seva energia i la seva veu distintiva, mentre que la banda va completar l'atmosfera amb els seus sintetitzadors i ritmes encisadors.

El moment més emotiu de la nit va arribar amb la interpretació de 'Forever Young', un himne generacional que va provocar una ovació dempeus i cants unànimes del públic.

Port Adriano i la promotora Sharemusic! se senten «orgullosos d'haver tancat aquest festival amb una actuació que no només va celebrar la història de la música, sinó que també va reafirmar l'estatus de Alphaville com a icones del synth-pop».