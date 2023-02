Els teatres de Mallorca estrenen 'Loquis', l'obra de Neus Nadal que reflexiona sobre la maternitat

El Teatre Principal de Palma acollirà tres funcions a la Sala Petita, els dies 10, 11 i 12 de març, del muntatge teatral Loquis, de la dramaturga Neus Nadal. L'obra és una coproducció del Teatre Principal amb La Fornal i va guanyar el Premi Jaume Roca de Teatre 2021 que convoca l'Ajuntament d'Andratx.

Aquest dimarts matí han presentat l'obra al Teatre Principal de Palma, on Nadal ha explicat que «parla de quina manera les dones hem de patir que la resta de la societat opini sobre coses que hauríem de decidir nosaltres, com el que passa en el nostre úter. Es tracta de decisions molt importants, molt transcendentals i són decisions que no saben si les prenem lliurement o influenciades per la pressió social».

Loquis està interpretada per Vanessa Roman, Maria Antònia Salas, Toni Lluís Reyes, Albert Mèlich, Eva Barceló, Bàrbara Nicolau i Apol·lònia Serra, i s'estrena el pròxim divendres 3 de març al Teatre sa Teulera d'Andratx. També es podrà veure el dissabte 4 al Teatre de Petra.

L'acte de presentació també ha comptat amb la presència de Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal, Josep Mallol, secretari tècnic del departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, així com amb tota la resta de l'equip artístic de Loquis.

Cerdà s'ha referit a Loquis com «una obra rodona, una obra que sap com comença i com vol acabar, i en la qual tot encaixa en la darrera escena». El director del Teatre Principal ha elogiat la directora Neus Nadal, de qui ha dit que «ara té l'oportunitat de créixer com a creadora amb una producció de primer nivell i un equip d'intèrprets de lux».

Després de la funció del dissabte 11, tindrà lloc un Principal Plus, un col·loqui amb la companyia i el públic, mentre que per la funció del diumenge 12, els espectadors disposaran del servei Principal Menut, un servei de guarderia per a infants totalment gratuït.