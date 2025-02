ARCA organitza la conferència 'Huguet Rajoles: d'element tradicional a element contemporani'

'Huguet Rajoles: d'element tradicional a element contemporani', aquest és el títol de la conferència que ha organitzat ARCA el 5 de febrer a les 19 h a Ca n'Oleo.

Biel Huguet Ballester, gerent de l'empresa Huguet Rajoles, parlarà sobre el passat present i futur d'una empresa i unes tècniques que es van enriquint.

L'any 1908 el seu padrí va fundar una petita empresa, la qual va ser continuada pel seu fill Damià i posteriorment el fill d'aquest, Biel Huguet Ballester, és qui va agafar les regnes fins al dia d'avui.

La passió per l’arquitectura, per l’artesania, i per una manera d’entendre Mallorca i el món, sempre combinada amb la vocació d’anar més enllà, ens han portat fins avui, a una empresa innovadora, encara centrada en l’arquitectura i el disseny tradicional, però sobretot contemporani i internacional.

«Sentirem, aprendrem i gaudirem de Biel Huguet Ballester en aquesta xerrada que serà, sens dubte, enriquidora per a totes les persones assistents», apunta ARCA.

L’acte serà presentat per Blanca Castaldo Suau, professora de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.