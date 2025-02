Toni Albà presenta 'Locus Operandi' al Teatre del Mar

El reconegut actor i humorista Toni Albà torna al Teatre del Mar, Palma, amb el seu nou espectacle, 'Locus Operandi', els dies 7, 8 i 9 de febrer.

Un músic arriba a l'escenari on s'ha de fer el concert. Però la resta de l'orquestra, cinquanta músics i el cor de seixanta-tres veus, no ha arribat. Mentre espera l'arribada de l'orquestra, mira de guanyar temps entretenint els espectadors i els diu que fins no fa gaire era imitador, però que, degut a «certs problemes», actualment té prohibit imitar.

Per aquest motiu, ha decidit dedicar-se a la seva vocació secreta: la música d'òpera. Una vocació que portava amagada des de la seva joventut, és a dir, fa dos dies. Vol allunyar-se de l'estressant món de la televisió i les imitacions començant des de zero, amb l'esperança que molt aviat pugui entrar per la porta gran del Gran Teatre del Liceu i així, més endavant, poder començar les gires internacionals pels grans teatres d'òpera arreu del món.

La Scala de Milà, la Fenice de Venècia o l'Òpera de París l'esperen amb els braços oberts. N'està segur... Mentre xerra amb el públic, acabarà confessant que, durant la seva carrera d'imitador, ha conegut gent molt important i aprofita l'ocasió per a explicar anècdotes, situacions i secrets de la vida privada dels imitats.

Nascut a Vilanova i la Geltrú l'any 1961, Toni Albà és un humorista, actor i director de teatre. Format a l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq a París. Ha treballat indistintament a la televisió i al teatre, i és conegut per les seves imitacions als programes de televisió 'Polònia' i 'Crackòvia' de TV3.