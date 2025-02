Organitzen una jornada en memòria de Pere Joan Monserrat, 'Pepo', a Felanitx

El febrer de l'any passat va morir el jove músic i activista social felanitxer Pere Joan Monserrat, conegut com a 'Pepo', a 32 anys. Ara, un any després, s'organitza una jornada en memòria de 'Pepo' amb el lema 'No hi ha silenci quan el record encara sona'.

L'esdeviment es farà el 7 de febrer i començarà a les 18.30 hores a la plaça de les Palmeres; a les 19.00 hores actuarà la Xaranga a S’Abeurador; i a partir de les 20.00 hores es faran concerts a Es 4 Cantons (Carrer Des Quatre Cantons, 13): Grollers de Sa Factoria, Black Cats, Foraster, Akari, Coça i PD Servera.

«Hi haurà sopar! I recorda: du el teu tassó i doblers en efectiu!», apunten des de l'organització.