‘Cavall, atleta, ocell’, de Manuel Baixauli, guanya el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 2024

Cavall, atleta, ocell, de Manuel Baixauli, ha guanyat el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 2024. Així ho ha decidit el jurat independent de la vuitena edició d’aquest premi, format per Marta Pessarrodona, Neus Real, Marta Segarra, Magí Camp i Toni Puntí. L’encarregat d’entregar el guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada en llengua catalana ha estat el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, que ha manifestat que amb aquest premi «no només celebrem la literatura, sinó també la força de la cultura com a motor col·lectiu i la bellesa de la llengua com a espai de trobada». «Premiar i visibilitzar la literatura en català no és només una celebració d’un art. És apostar per una societat més crítica, més creativa, més cohesionada. Quan llegim en català, no només compartim històries: compartim un espai comú, un territori simbòlic que ens defineix i ens impulsa. Perquè això és el que fa la literatura: uneix el que sembla dispers, ens fa partícips d’un mateix ‘nosaltres’», ha afegit Antich, abans d’entregar el guardó al flamant guanyador, en un acte presentat per la periodista i guionista Anna Guitart.

Durant el seu discurs d’agraïment, Manuel Baixauli ha explicat que el fet de no saber si era el guanyador fins a última hora li provocava «una sobredosi d’inquietut». «Com superar-ho?», s’ha preguntat. «Matant tota esperança, convencent-me que no tenia opció», s’ha respost. Baixauli ha fet una reivindicació dels discursos que han preparat tots aquells que no han guanyat premis i ha assegurat que va escriure el seu «fa 7 dies, amb la inquietud sota control, ignorant si seria pronunciat en públic o si seria un discurs fantasma, que acabaria al cementiri dels discursos oblidats». L’escriptor també ha animat a tothom a llegir les altres dues novel·les finalistes: «cada una d’elles al seva manera em va encantar. De veritat, llegiu La conformista, llegiu Mammalia, valen molt la pena», ha assegurat.

Tot plegat, en un acte en què Xavier Antich ha agraït la gran feina dels tres finalistes i ha destacat la qualitat de les obres: «són un reflex magnífic de la diversitat i la riquesa de la nostra literatura. Un exemple de la capacitat que té la nostra llengua per a evocar des de mons travessats per misteris i enigmes a la vida més prosaica i material, de la maternitat a la relació amb el pare, dels somnis als malsons. Tres obres que bateguen més enllà de les paraules, que ens remouen i ens fan de mirall», ha assegurat el president d’Òmnium Cultural, que també ha celebrat que «el sector editorial viu un moment dolç» i que s’hagin recuperat els nivells de lectors habituals i ocasionals previs a la pandèmia. Tot i així, ha apuntat que «els lectors que tenen el català com a idioma preferit són un de cada quatre» mentre que «la població que té el català com a llengua habitual o ocasional de lectura és de gairebé un 80%». Per això, Antich ha plantejat el repte de «convertir l’ocasional en preferit» i de «consolidar una societat que llegeix i comparteix en català». En aquest sentit, ha recordat que a Òmnium «treballem incansablement, de manera expansiva i democratitzadora per compartir la llengua» i que «cal que el català arribi a tothom i tothom se’l pugui fer seu».

La valoració del jurat

El jurat format per Marta Pessarrodona, poeta i crítica literària; Neus Real, especialista en literatura catalana; Marta Segarra, Catedràtica d’Estudis de gènere i Literatura francesa (UB), Magí Camps, filòleg i periodista, i Toni Puntí, periodista, ha decidit atorgar el guardó a l’obra Cavall, atleta, ocell, perquè «a partir de la relació complexa entre un pare i el seu fill adolescent, l’autor ens ofereix una novel·la lírica i simbòlica, que ressalta per la creació dels personatges (en especial el pare, d’ofici fuster)». I conclou: «L’obra pivota al voltant del tema de l’art com a plataforma de salvació, amb un resultat encomiable en termes de llengua i estil».

El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any 2024 està dotat de 20.000 euros directes per a l’autor i 5.000 més per a promoció, i el guanyador ha estat escollit entre tres obres finalistes, de 10 obres en total: Mammalia, d’Elisenda Solsona, La conformista, d’Alba Dedeu i Cavall, atleta, ocell, de Manuel Baixauli, que s’ha acabat enduent el guardó.

Vuitena edició del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any

El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any és referent des del 2017 d’un dels objectius fundacionals de l’entitat: prestigiar les lletres catalanes. Va néixer amb l’ambició d’igualar-se a altres premis similars de literatura mundial i de fer prevaldre les obres en llengua catalana, fomentar-ne la seva traducció i revitalitzar el sector editorial.

Des de la primera edició d’aquest guardó, les novel·les guanyadores han estat: Els estranys (Raül Garrigasait), Aprendre a parlar amb les plantes (Marta Orriols), L’esperit del temps (Martí Domínguez), Boulder (Eva Baltasar), Junil a les terres dels bàrbars (Joan-Lluís Lluís), Ràbia (Sebastià Alzamora) i La mestra i la bèstia (Imma Monsó).