Homenatge a Josep Maria Llompart en l'aniversari de la seva mort

L'Obra Cultural Balear, la Universitat de les Illes Balears, la Institució Francesc de Borja Moll, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut d'Estudis Baleàrics, la Fundació Mallorca Literària i l'Ajuntament de Palma, retran homenatge aquest dimarts, 28 de gener, a Josep Maria Llompart (23 de maig de 1925-28 de gener de 1993) en l'aniversari de la seva mort, en aquest any 2025 declarat com a Any Llompart.

El punt de trobada serà el Mur de la Memòria del Cementeri de Palma per, a continuació, entrar i realitzar l'oferiment de flors a la tomba de Josep M. Llompart (Jardí del Polvorí. Sector II. Quadrant IV) per part de les entitats, seguit de breus intervencions de les entitats organitzadores, una lectura de poemes i una breu actuació musical d'un duet de cambra.