La Misericòrdia inaugura quatre exposicions d’art i fotografia per a apropar la cultura a tots els públics

El Consell de Mallorca ha estrenat, aquest divendres, de forma simultània les noves propostes per a tots els públics que es podran veure al centre cultural de la Misericòrdia fins al vuit de març. La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat que aquest inici de temporada expositiva a la Misericòrdia té com a objectiu principal: «Fomentar la cultura i acostar-la a tots els ciutadans, amb unes propostes expositives diverses i captivadores per gaudir d’una experiència cultural enriquidora i única». La vicepresidenta ha assenyalat el propòsit de continuïtat en el temps d’aquesta iniciativa de canvi simultani de les mostres de les sales expositives del centre cultural: «La intenció és renovar cada tres mesos les exposicions de tots els punts de La Misericòrdia per posar a l’abast de tothom una oferta expositiva variada i atractiva».

Roca també ha destacat la diversitat de les propostes d’aquesta primera temporada: «Les cinc mostres que es podran visitar a la Misericòrdia fins al 8 de març suposen una varietat expositiva atractiva per a tots aquells que vulguin gaudir de la cultura. Durant aquests mesos es podrà gaudir de la mostra ‘Pasado y presente’, 20 pintures de l’estudi del pintor Portaolaya, de dues mostres fotogràfiques: el projecte ‘... i somiegs’, de Catalina Ginard i les 36 fotografies que reflecteixen la història dels primers estudis especialitzats a l’Escola d’Arts i Oficis de Palma; com també d’una mostra documental de l’arxiu del galerista Joan Guaita i d'una divertida mostra de caricatures del famós il·lustrador Bibi».

Les cinc exposicions es podran visitar en diversos espais de la Misericòrdia. A les sales annexes de l’Aljub, es podrà gaudir de la mostra de pintura ‘Pasado y presente’, de l’estudi del mestre Portaolaya i les seves filles Cristina i Almudena Portales. A la capella del centre cultural, hi haurà l’exposició documental ‘L’arxiu sentimental de Joan Guaita. 40 anys en el món de l’art’. A les sales expositives del pati dels Homes, hi trobarem: a la planta baixa, ‘...i somieigs’, una mostra fotogràfica de Catalina Ginard; a la segona planta, ‘9 años de ilustraciones en el Mallorca Bulletin’, de l’il·lustrador Bibi, i, a la sala expositiva de la tercera planta, ‘Uns estudis pioners de fotografia. L’Escola d’Arts i Oficis de Palma 1991-2004’.

Les quatre primeres exposicions estaran disponibles a partir del 24 de gener i la darrera, la de l’Escola d’Arts i Oficis, a partir del 30 de gener. Els horaris de visita són de dilluns a dissabte, de les 10 a les 13 hores i de les 17 a les 20 hores (excepte festius).