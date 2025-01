Ploma publica el poema ‘Deixeu que Amèrica torni a ser Amèrica’ de Langston Hughes

La revista de cultura, idees i art, Ploma.cat, ha publicat aquesta setmana el poema ‘Deixeu que Amèrica torni a ser Amèrica’ de Langston Hughes. Es tracta d’una versió catalana d’aquesta famosa peça poètica traduïda per Pere Perelló i Nomdedéu.

Langston Hughes (Jlin, Missouri, 1902 — Nova York, 22,1967) va ser un poeta, novel·lista, dramaturg i periodista afrodescendent. Durant els anys 20 va ser un dels impulsors del moviment cultural anomenat Renaixement de Harlem.

Escrit el 1935, ‘Let America Be America Again’, és un dels seus poemes més emblemàtics. El va publicar al número de juliol de 1936 de la revista Esquire. El poema va ser republicat al número de 1937 de Kansas Magazine i va ser revisat i inclòs en una petita col·lecció de poemes de Langston Hughes titulada ‘A New Song’, publicada per l'Ordre Internacional dels Treballadors el 1938.

El poema parla del somni americà que mai va existir per als americans de les classes populars i de la llibertat i la igualtat que tot immigrant esperava però que mai va rebre. En el seu poema, Hughes representa no només els afroamericans, sinó també altres grups econòmicament desfavorits i minoritaris.

Avui en dia, la vigència i la urgència d’aquest poema és esfereïdora, com a resposta tant al «Make America great again»del trumpisme filofeixista com al reduccionisme identitari del progressisme acomodat que copsa les institucions i universitats dels Estats Units. Podeu llegir el poema sencer a Ploma.cat a través del següent enllaç.