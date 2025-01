L'essència de Mallorca s'exhibeix a Sa Refinadora de Marratxí amb les obres de Carlota Bauzá i Dolors Comas

L'Ajuntament de Marratxí ha inaugurat aquest divendres a l'espai sociocultural Sa Refinadora una exposició conjunta de les artistes Carlota Bauzá de Mirabó i Dolors Comas, dues figures emblemàtiques de l'escena artística mallorquina. Aquesta exposició, tal com ha declarat l’Ajuntament, «reforça el compromís del municipi d'apropar l'art i la cultura als ciutadans, consolidant l'espai situat a Es Pont d'Inca com un punt de trobada artístic de referència a Mallorca».

El batle, Jaume Llompart, ha destacat la rellevància d'aquest espai expositiu: «Sa Refinadora no només és un espai que rescata la nostra història, sinó que cada vegada més, s'està convertint en un referent per a l'art no només de Marratxí, sinó de tota l'illa, un lloc on els veïnats i visitants poden gaudir, reflexionar i connectar amb la nostra cultura d'una manera profunda i autèntica».

Llompart destaca la feina de les artistes, que «ofereixen una mirada única a l'ànima de la nostra terra, els seus paisatges, els seus colors, i sobretot, la seva gent. Dues visions de la Mallorca mediterrània, però també dos llenguatges artístics que connecten amb les nostres arrels, alhora que ens conviden a mirar al futur».

L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència del director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, i la presentació a càrrec de la regidora de Cultura, Carmen Cañellas, qui ha posat en valor l'espai: «Sa Refinadora no és només un espai expositiu; és un motor cultural que impulsa la creativitat local. Avui fem un pas més en la nostra missió de fer de Marratxí un referent cultural a les Balears».

L’essència de la Mediterrània

L'exposició conjunta reuneix les obres de Dolors Comas, qui, amb una trajectòria consolidada, plasma l'autenticitat dels paisatges mallorquins en cada traç, i de Carlota Bauzá de Mirabó, qui captura moments de connexió i calidesa de la vida quotidiana. Ambdós artistes, a través d'estils diversos, celebren l'essència mediterrània i la riquesa cultural de Mallorca.

‘Textures mediterrànies’ de Dolors Comas és una exploració visual que celebra la riquesa i autenticitat dels paisatges mallorquins amb una selecció de quadres amb arenes. A través d'una paleta que combina tons blaus, ocres i vermellosos, l'artista narra històries personals amb una tècnica precisa, sovint impregnada d'impulsos creatius. Cada obra convida l'espectador a submergir-se en la materialitat de la pintura, evocant l'essència del Mediterrani i destacant la força emocional de la seva cultura.

L’artista ha assegurat que «feia temps que no exposava a Marratxí i en aquesta ocasió em fa moltíssima il·lusió exposar en aquest espai de Sa Refinadora, ja que l'he vist créixer i em veia exposant algun dia aquí».

Per la seva banda, Carlota Bauzá de Mirabó exhibeix ‘Moments capturats’, una sèrie de peces que reflecteixen amb sensibilitat la vida quotidiana a Mallorca. Utilitzant una tècnica que combina acrílic i carbonet, la jove artista captura moments íntims de connexió humana, com trobades familiars o passejos vora el mar. Les seves vibrants paletes mediterrànies i el seu estil espontani conviden l'espectador a reviure escenes que, tot i ser particulars, transmeten emocions universals, exaltant la bellesa de la senzillesa i la riquesa de la vida social.

Segons Bauzá de Mirabó aquesta col·lecció, que es veurà per primera vegada a Marratxí, reflecteix «moments quotidiansque vivim tots i que a vegades poden passar desapercebuts». L'artista destaca per transmetre en la seva obra «l'alegria que es troba en les coses simples com prendre alguna cosa amb els amics, passejar el gos o veure un venedor de peix al mercat». Tot i que siguin històries petites, «és molt important plasmar-les», ha afirmat. «La meva idea és crear un recorregut visual que els visitants puguin sentir com a proper i alegre», ha assenyalat.

L'exposició romandrà oberta fins al 12 de febrer de 2025, de dimarts a dissabte, amb entrada gratuïta. Des de l'Ajuntament s'anima a tots els ciutadans i visitants a gaudir d'aquesta experiència que combina tradició i modernitat en un entorn únic.