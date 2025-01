Frederic Melis publica una crítica d’art sobre ‘Pinya Citrus Alphabet’

El crític d’art Frederic Melis ha publicat aquesta setmana a la revista d’art, cultura i idees, Ploma.cat, una crítica de ‘Pinya Citrus Alphabet’, l’exposició que mostra la col·laboració entre l’artista Albert Pinya i la marca de complements Lottusse.

Segons Melis «l’aportació d’Albert, ve de la mà tipografies i, sobretot, dels seus personatges tan d’arrel iconogràfica, basats en una aparent simplicitat. Aparent, quan els observam bitxo a bitxo, però que en diàleg sobre altres suports cobren complexitat. En tot cas, la suficient com per a atreure l’atenció de l’espectador que és, potser, on rau un dels trets fonamentals de l’art contemporani: la capacitat per proposar una comunicació oberta entre l’artista i l’espectador, per obrir espais de reflexió. En aquest cas, un art fresc i jove que, com deia Umberto Eco, referint-se a certa filosofia, ens permetria «bromejar, sí, però seriosament»».

Segons Melis, es tracta «d’una mostra interessant que ens convida a endinsar-nos en la confluència entre els mons empresarial i artístic, mentre gaudim de les peces d’Albert Pinya, que, com aquells LP dels Ramones plens d’energia i peces de tres acords i dos minuts (aparentment simples), deixen entreveure una carrera que s’ha anat consolidant amb el temps. A punt de complir 40 anys i amb 20 anys de trajectòria com a artista, Albert continua evolucionant». Podeu consultar l’article complet a Ploma.cat a través del següent enllaç.