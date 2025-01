Taylor Hokanson realitza una performance inspirada en la cultura del porc de Mallorca

El professor del Columbia College Chicago i resident internacional del Grau en Belles Arts d’ADEMA, Taylor Hokanson, ha presentat aquest divendres en el Centre de Recerca Univèrsitaria de Mallorca ‘ES CRUM’ una performance dels seus treballs de recerca realitzats durant la seva estada en el primer semestre del curs 2024/2025 a l'Escola Universitària ADEMA: «How the sausage gets made».

La performance, que ha estat explicada durant un seminari a l'alumnat del Grau en Belles Arts de l'Escola Universitària ADEMA, explora les connexions entre Chicago i Mallorca a través del menjar amb el porc com un important punt de trobada. Segons ha detallat Taylor Hokanson, «amb aquestes recerques, vull aprofundir en diferents nocions de transformació cultural i comunitària del menjar i les tradicions que l'envolten combinant escultura i vídeo».

Des dels cercles pagans, els porcs han estat considerats animals «lunars», associats amb la capacitat de transformació. A Mallorca, aquesta relació es manifesta en les matances, una tradició familiar que celebra la transformació del porc en sobrassada, perpetuant un vincle cultural i gastronòmic. Encara que aquestes pràctiques han disminuït, la tradició roman en els supermercats mallorquins, on els productes procedents del porc curat són un testimoniatge del seu llegat.

En aquest sentit, l'artista relaciona l'illa mallorquina amb Chicago, coneguda com el «carnisser de porcs del món». «L'enfocament industrial cap a la transformació càrnica es va iniciar l’any 1865. Aquest sistema va fer la carn més accessible, però va despersonalitzar el procés, allunyant al consumidor de la realitat del sacrifici animal. Així van néixer productes com el ‘hot dog’, icona d'una alimentació desconnectada de les seves arrels biològiques», ha explicat Hokanson.

En el context actual, marcat per polaritzacions polítiques, «How the sausage gets made» planteja que l'acte de menjar junts pot ser revolucionari. El projecte fomenta la reflexió sobre com els aliments i les pràctiques culturals connecten a les persones i com aquestes interaccions poden transformar les relacions humanes.

L'obra fusiona elements digitals i tradicionals, integrant màscares inspirades en festivals culturals i escultures que reinterpreten formes modernes, creant un nou llenguatge visual que uneix diferents cultures.

Per a la cap d'Estudis del Grau en Belles Arts, Amparo Sard, «la internacionalització és un eix fonamental en la formació acadèmica dels nostres estudiants. Cada vegada que acollim artistes i investigadors internacionals com Taylor Hokanson, ampliem les nostres perspectives i ens enriquim sumant sinergies amb universitats com la de Columbia Chicago i inspirant als nostres estudiants. Aquest tipus d'iniciatives reforcen la nostra metodologia educativa de formar professionals que entenguin l'art com un mitjà transformador en un món interconnectat».