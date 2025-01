El Consell presenta el programa de Sant Antoni 2025 amb més de 100 activitats arreu de Menorca

El Consell Insular de Menorca ha presentat aquest dimecres, 8 de gener, el programa especial de Sant Antoni d’aquest 2025. Un cartell que inclou 109 activitats arreu de tota l’illa i que es realitzaran des del proper 10 de gener fins al 25, amb una gran varietat de passatemps per a tots els públics.

El plat fort del dia de Sant Antoni és l’acte institucional que es du a terme el mateix 17 de gener, i aquest any la Sala de Plens del Consell Insular de Menorca tendrà com a conferenciat a Joan Huguet Rotger, expresident del Consell Insular.

Llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes Balears i diplomat en Psicologia i Ciències Socials i Humanitats per la Universitat Complutense de Madrid, Huguet ha exercit diversos càrrecs polítics a les Illes Balears. La seva carrera política començà com a diputat en el Parlament de les Illes Balears, sent elegit en les eleccions de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 i 2007. Entre 1983 i 1991 va ocupar el càrrec de vicepresident i portaveu del Govern. Posteriorment, va ser president del Consell Insular de Menorca des de 1991 fins a 1995. Després de la seva gestió en el Consell, va presidir el Parlament de les Illes Balears entre 1995 i 1999. A més, va ser senador designat pel Parlament Balear de 2008 a 2011, on va exercir com a vicepresident i portaveu de la Comissió Constitucional del Senat.

Al llarg de la seva trajectòria, Huguet també ha estat vicepresident d’INSULA, una organització dependent de la UNESCO dedicada al desenvolupament sostenible de les illes. El 2008 va rebre la Medalla d'Honor del Parlament en reconeixement a la seva contribució a la política balear.

El 2016 va presentar el seu llibre Parlant clar. El millor futur comença avui, on ofereix un diagnòstic d'Espanya i proposa reflexions sobre l'actualitat política, amb l'objectiu de fomentar el consens i promoure canvis significatius.

Aquest acte de Sant Antoni s'iniciarà a les 18.00 hores amb un ple extraordinari que inclou el tradicional discurs institucional del president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, i després continuarà amb la conferència de Joan Huguet Rotger sota el títol 'Essència menorquina dins un món global'.

«M'agradaria destacar que com a president del Consell Insular, Huguet va impulsar de manera molt personal i directa la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera de la UNESCO. Vam ser la primera illa del món en aconseguir la declaració, junt amb Lanzarote», ha explicat el conseller de Cultura, Joventut, Educació i Esports de Menorca, Joan Pons.

«Plantejaré una sèrie de qüestions perquè cadascú es creï el seu propi criteri. Intentaré fer una conferència on es destaquin tres aspectes. El primer, l'històric. El segon, l'institucional, centrat en com sorgeix el Consell Insular i quin paper fonamental van tenir certs menorquins en l'Estatut d'Autonomia. El tercer aspecte tractarà sobre el nostre paper dins el món globalitzat, on realitzaré una distinció sobre qui govern i qui mana», ha indicat Huguet.

Activitats a tots els municipis

Un dels actes més destacats és el concert de Sant Antoni, que tendrà lloc el mateix dia 17 a les 20.00 hores al Teatre Principal de Maó. L'Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB) protagonitzarà la vetllada musical amb la Capella Davídica de la Catedral de Menorca i l'internacional baix-baríton Simón Orfila. Tant el ple institucional com el concert es podran seguir en directe a través del canal de YouTube del Consell Insular de Menorca.

«Des de l'OSIB només puc agrair aquesta convidada. Com corroboren les sol·licituds per assistir al concert, el públic de Menorca, la societat menorquina, estima la música», ha exposat Pedro Vidal, director general de cultura del Govern Balear.

Durant el concert es representaran algunes de les peces més destacades de J. Brahms, W.A. Mozart, G. Donizetti o G. Verdi, entre d’altres, sota la direcció del prestigiós mestre Pablo Mielgo. «Estam molt il·lusionats. Per a nosaltres és un repte, ja que aquesta vegada cantarem per un tipus de públic més ample. A la vegada, és un regal, perquè consideram que ens obre tot un ventall de possibilitats. Els cantaires estan emocionats», ha afirmat Anna Pons, presidenta de la Capella Davídica.

«Des del Teatre Principal de Maó estem encantats d'acollir un any més aquest concert. La lírica està intrínsecament lligada al Principal. És un concert que genera molt interès», ha afegit la gerent del Teatre Principal de Maó, Nieves Portas.

A més, el programa del Dia de Menorca inclou actes organitzats pel Consell Insular els dies anteriors i posteriors a Sant Antoni a tots els municipis. «Consell Insular i Ajuntaments hem elaborat un programa de Sant Antoni donant veu a les entitats culturals, socials i esportives de Menorca a través de les seves principals activitats», ha indicat el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports de Menorca.

Una de les activitats destacades és la inauguració de l'exposició que ret homenatge al difunt Pepe Torrent i a Carme Vivó de manera conjunta, mare i fill, el pròxim 25 de gener a la Sala d'Exposicions d'El Roser de Ciutadella. «Ens va sortir una innovadora idea familiar», ha dit Pons.

«He pintat en la meva vida moltes maneres. Ara ho faig en negre i gris. Hem de pintar tots el que sentim. M'agrada molt pintar persones, perquè no n'hi ha cap d'igual», ha reflexionat Vivó.

El programa també inclou els jocs populars que es celebraran a la Plaça des Migjorn Gran a les 17.00 hores el pròxim 17 de gener, o el glosat de Sant Antoni que es du a terme al Convent de Sant Diego (Alaior) a les 19.00 hores el pròxim 16 de gener sota el càrrec de Soca de Mots, entre moltes altres activitats.

Finalment, el cartell de Sant Antoni d'enguany l'ha realitzat l’il·lustrador Xavi Sastre, una estampa que recupera la imatge de Sant Antoni. "Vaig voler crear un cartell humà, simpàtic, rodejat d'animals. Els animals del cartell són el be i el gall, que simbolitzen el camp de Menorca. També el cavall, que ens recorda la cultura. El moix, que és un animal casolà, i els pardals, que donen alegria", ha explicat Sastre.

"El cartell caracteritza molt bé aquesta figura humil que és Sant Antoni, una figura que ens identifica a tots els menorquins. Aquest cartell ens recorda el sentit originàriament cristià de la nostra festa", ha recalcat Pons.

Podeu consultar el programa complet amb totes les activitats que es duran a terme per Sant Antoni aquí.