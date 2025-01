Sílvia Pérez Cruz a l’Auditori d’Alcúdia

Aquest 2025, L’Auditori d’Alcúdia celebra el seu 25è aniversari amb un esdeveniment excepcional: la màgica presència de Sílvia Pérez Cruz en concert 'Sola', dia 7 de març a les 20:00 h.

Sílvia Pérez Cruz, cantant, compositora i una de les veus més captivadores del panorama musical actual, ens oferirà una experiència íntima i emotiva. Amb només la seva veu i el delicat acompanyament de la guitarra, ens endinsarà en un univers ple de bellesa i autenticitat.

'Sola' representa l’essència més crua de la seva música, un format on la connexió amb el públic arriba a nivells de proximitat i emoció únics. Cada actuació és irrepetible: un repertori pensat especialment per a cada ciutat, amb cançons pròpies i versions que sorprendran i emocionaran per sempre.

No et perdis aquesta oportunitat única de viure la màgia de Sílvia Pérez Cruz en el marc d’una celebració tan especial com el 25è aniversari de L’Auditori d’Alcúdia. Un concert que quedarà gravat en la memòria de tots els assistents!

La durada de l’actuació és de 80 minuts i el preu de l’entrada són 25,00 €. Podeu adquirir l’entrada en aquest enllaç.