L’Orquestra Simfònica Illes Balears rep el 2025 amb el tradicional concert de Cap d’Any el 1r de gener, al Palau de Congressos de Palma, a les 20 hores. Una ocasió única per a gaudir d'una selecció de les obres més emblemàtiques del repertori clàssic, marcant un brillant inici per al nou any.

L’OSIB comptarà amb la soprano solista Lauren Urquhart i amb la direcció de Joji Hattori. Les entrades tenen un preu entre 20 i 30 euros i ja estan a la venda. Es poden comprar a través de la web de la Simfònica (www.simfonicadebalears.com) o a les taquilles del Palau de Congressos de Palma, una hora abans del concert.

Com és tradicional en aquesta mena de concerts, el programa inclourà peces dels grans mestres del repertori vienès, com Johann Strauss o Franz Lehár com també obres de compositors com Harold Arlen, Leroy Anderson, Leonard Bernstein i Jeanine Tesori. Un programa que es caracteritza per una fusió única d'estils i sons.

Lauren Urquhart serà la soprano solista del concert. Nord-americana de vint-i-set anys, que actualment treballa a Viena (Àustria). És solista a jornada completa per la Volksoper Wien des de la temporada 2019/20, quan fou contractada com un dels membres més joves de la història del conjunt. La temporada 2024/25 de la Volksoper, interpretarà diversos papers, que inclouen Susanna a Le Nozze di Figaro, Maria a Somriures i llàgrimes, Anna Reich a Die lustigen Weiber von Windsor, Pamina a La flauta màgica, Adele a Die Fledermaus, Manon a Alma (estrena mundial), i Valencienne a Die lustige Witwe. El mes de gener de 2025, farà una gira per l’Àsia amb la Strauss Festival Orchester Wien.

Una nit fantàstica per a començar el 2025 de manera memorable amb una experiència musical única que promet ser el regal perfecte per a iniciar el nou any. L'Orquestra Simfònica illes Balears desitja a tots un 2025 ple de pau, amor i, per descomptat, molta música.